Врач-кардиолог рассказал о причинах повышенного давления, которое не сбивается

1:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-кардиолог, доктор медицинских наук Юрий Конев в беседе с Pravda.Ru объяснил, что делать, если давление не снижается с помощью препаратов, которые ранее всегда помогали.

Фото: Pravda.Ru Елена Былкина

Конев рассказал, что к каждому препарату рано или поздно развивается толерантность. Он отметил, что в этом случае следует заменить лекарственное средство на препарат из какой-нибудь иной группы.

"Толерантность развивается у каждого по-своему, со своей скоростью, спрогнозировать это практически почти невозможно", — отметил кардиолог.

Медик подчеркнул, что, если новый препарат тоже не справляется, то, возможно, одно лекарство, уже слабовато, поэтому следует назначить ещё второй препарат.

"Они сочетаются между собой в определенной последовательности. Есть определённые закономерности сочетания, когда они оказывают положительное влияние друг на друга", — объяснил медик.

Призвал он учитывать и наличие различных сопутствующих хронических заболеваний.

Ранее кардиолог Юрий Конев назвал статины самым большим надувательством века.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Если высокое давление никак не снижается...