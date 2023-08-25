Доктор Мясников назвал два напитка с противораковыми свойствами

0:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Два напитка с потенциально противораковыми свойствами были упомянуты в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врачом и телеведущим Александром Мясниковым.

Фото: creativecommons

Доктор объяснил, что кофе может оказывать защитное воздействие на печень, предотвращая развитие рака этого органа, а также способствовать снижению риска прогрессирования гепатита до цирроза. Эксперт подчеркнул, что для поддержания здоровья достаточно употреблять четыре-пять чашек этого напитка в день.

Зеленый чай также обладает потенциально противоопухолевыми свойствами, продолжил специалист. Особенно он может быть полезен тем, кто сталкивается с раком шейки матки или раком простаты. Важно отметить, что зеленый чай следует употреблять с осторожностью при проведении химиотерапии.

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