Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперт оценил законность взимания платы за раздачу интернета со смартфонов
Луноход из Индии преодолел 8 метров на поверхности Луны
Подросток сразился с медведем и спас отца от растерзания
Associated Press: норвежские власти убили оленей за то, что они ходили пастись на российскую территорию
В Красноярском крае в ДТП погибли три человека
Врач-кардиолог рассказал о причинах повышенного давления, которое не сбивается
Путин выдал поручение продумать превращение библиотек в многофункциональные пространства
Визовый режим между Белоруссией и ЮАР собираются упростить
Астраханец пошел на свидание с любовницей и заплатил жизнью

Доктор Мясников назвал два напитка с противораковыми свойствами

0:52
Здоровье

Два напитка с потенциально противораковыми свойствами были упомянуты в передаче "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врачом и телеведущим Александром Мясниковым.

Доктор Мясников назвал два напитка с противораковыми свойствами
Фото: creativecommons

Доктор объяснил, что кофе может оказывать защитное воздействие на печень, предотвращая развитие рака этого органа, а также способствовать снижению риска прогрессирования гепатита до цирроза. Эксперт подчеркнул, что для поддержания здоровья достаточно употреблять четыре-пять чашек этого напитка в день.

Зеленый чай также обладает потенциально противоопухолевыми свойствами, продолжил специалист. Особенно он может быть полезен тем, кто сталкивается с раком шейки матки или раком простаты. Важно отметить, что зеленый чай следует употреблять с осторожностью при проведении химиотерапии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Польза и вред чая | Интервью
Автор Джалиль Вахитов
Джалиль Вахитов - внештатный корреспондент Правды.Ру, ведущий раздела "Путешествия"
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
"Всех командиров с обеих сторон волнует только Работино". Обстановка накаляется

Работино — небольшое село в Запорожской области, ВСУ хотят непременно взять, а ВС РФ — отстоять. Для командиров с обеих сторон фронта оно стало сакральной целью.

Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар
Актёр Анатолий Васильев рассказал, что сильно обиделся на слова зрителя о сериале "Сваты"
"Под пивко идёт хорошо": Васильев о реакции зрителей на "Сваты"
Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
ВСУ попытались атаковать Крым при помощи 42 беспилотников
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Лукашенко о смерти Пригожина: Слишком грубая, непрофессиональная работа
Длительный украинский конфликт оказался ловушкой для Запада, застигнув его врасплох
Как снимают поцелуи в кино: раскрыты секреты актёров и режиссёров
Как снимают поцелуи в кино: раскрыты секреты актёров и режиссёров
Последние материалы
Эксперт оценил законность взимания платы за раздачу интернета со смартфонов
Доктор Мясников назвал два напитка с противораковыми свойствами
Луноход из Индии преодолел 8 метров на поверхности Луны
Подросток сразился с медведем и спас отца от растерзания
Associated Press: норвежские власти убили оленей за то, что они ходили пастись на российскую территорию
В Красноярском крае в ДТП погибли три человека
Врач-кардиолог рассказал о причинах повышенного давления, которое не сбивается
Путин выдал поручение продумать превращение библиотек в многофункциональные пространства
Визовый режим между Белоруссией и ЮАР собираются упростить
Астраханец пошел на свидание с любовницей и заплатил жизнью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X