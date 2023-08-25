Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спецназ армии России уничтожил группу из пяти боевиков ВСУ на Запорожском направлении
В Петербурге пройдет театральный сезон в честь 225-летия со дня рождения Пушкина
Врачи объяснили влияние сердцебиений на восприятие времени
Мясорубка в Работино: ВСУ дошли до оборонительных рубежей РФ и были уничтожены
Врач Умнов рассказал, как очистить печень после употребления водки
В Волгоградской области введен карантин из-за вредителя томатов на площади близкой к 1 тыс. га
Гостиницы Грузии в 2022 году приняли в 2,6 раза больше граждан РФ, чем в 2021 году
В России намерены восстанавливать плотину Каховской ГЭС
В жилом доме в Огайо найдены тела пяти человек

Онищенко: человек не замечает восстанавливаются ли нервные клетки

0:47
Здоровье

Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, восстанавливаются ли нервные клетки. Учёные раньше считали, что нет, но теперь появились и альтернативные мнения, основанные на результатах новых исследований.

Онищенко: человек не замечает восстанавливаются ли нервные клетки
Фото: "Gennadiy Onishchenko 2019" by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0.

По словам Онищенко, если нейроны и восстанавливаются, то человек этого не замечает, особенно в старшем возрасте.

Новые работы учёных специалист назвал в беседе с Общественной Службой Новостей интересными и добавил, что этот вопрос сегодня нужно изучать.

Данные работы не имеют заметного влияния в эволюции, однако если дойти до такого понимания научного механизма восстановления и научиться его стимулировать, это будет большим резервом для продления активной жизни человека, заключил академик.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Нервные клетки – восстанавливаются. Татьяна Черниговская
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Диверсанты на лодках обстреляли кемпинг с людьми в Крыму

Неизвестные на лодках открыли огонь по кемпингу со спящими людьми у мыса Тарханкут в Крыму. Предварительно, это могла быть украинская ДРГ.

Shot: украинские диверсанты на лодках открыли огонь по туристам в Крыму
Народный артист РФ Анатолий Васильев осудил Людмилу Артемьеву за резкое отношение к фанатам
Шарахала людей: Анатолий Васильев высказался о поведении Людмилы Артемьевой
Ушел последний патриот России. В Сети скорбят по Евгению Пригожину
Удар по центрам приятия решений — подарок РФ к дню "незалежности" Украины
Работино стало сакральной целью ВСУ. ВС РФ готовят контрудар Любовь Степушова Предки российских олигархов жили в еврейских гетто Нью-Йорка Сергей Лебедев Владимир Зеленский мстит своему народу за еврейские погромы Сергей Фролов
Путин назвал Пригожина талантливым человеком
Политолог рассказал, по какому сценарию будет дальше развиваться СВО
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Избиения и вымогательства: что вытворяют подростки под Петербургом
Последние материалы
Врачи объяснили влияние сердцебиений на восприятие времени
Онищенко: человек не замечает восстанавливаются ли нервные клетки
Названы здоровые сорта макаронных изделий
Мясорубка в Работино: ВСУ дошли до оборонительных рубежей РФ и были уничтожены
Врач Умнов рассказал, как очистить печень после употребления водки
В Волгоградской области введен карантин из-за вредителя томатов на площади близкой к 1 тыс. га
Гостиницы Грузии в 2022 году приняли в 2,6 раза больше граждан РФ, чем в 2021 году
В России намерены восстанавливать плотину Каховской ГЭС
Создана казачья разведывательно-штурмовая бригада "Сибирь" на базе одноименного отряда
В жилом доме в Огайо найдены тела пяти человек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников
X