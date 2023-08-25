Академик РАН Геннадий Онищенко объяснил, восстанавливаются ли нервные клетки. Учёные раньше считали, что нет, но теперь появились и альтернативные мнения, основанные на результатах новых исследований.
По словам Онищенко, если нейроны и восстанавливаются, то человек этого не замечает, особенно в старшем возрасте.
Новые работы учёных специалист назвал в беседе с Общественной Службой Новостей интересными и добавил, что этот вопрос сегодня нужно изучать.
Данные работы не имеют заметного влияния в эволюции, однако если дойти до такого понимания научного механизма восстановления и научиться его стимулировать, это будет большим резервом для продления активной жизни человека, заключил академик.
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