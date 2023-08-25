Диетолог Анжелика Дюваль: Употребление чеснока продлевает жизнь

Для того чтобы обрести долголетие и здоровье на долгие годы, следует уделить внимание регулярному употреблению чеснока, заявляет врач-диетолог Анжелика Дюваль, сообщает MedPulse.
Чеснок, согласно врачу, обладает значительными преимуществами в борьбе с болезнями, вызванными бактериями и вирусами, что имеет прямое отношение к продолжительности жизни.
Способность чеснока уничтожать патогенную микрофлору в кишечнике играет важную роль в защите организма от негативных воздействий.
Чеснок также обладает естественными дезинфицирующими свойствами. Вдыхаемые летучие вещества чеснока способствуют обеззараживанию всего организма, укрепляя его защитные функции.
Анжелика Дюваль рекомендует употреблять чеснок в сыром виде - достаточно одного зубчика в день, чтобы организм мог наилучшим образом усвоить полезные вещества и витамины, содержащиеся в нем.
Однако стоит помнить, что чеснок - это лишь один из аспектов здорового образа жизни. Помимо правильного питания, также важно вести активный образ жизни, контролировать стресс и избегать вредных привычек.
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