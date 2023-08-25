Кардиолог Макарова рассказала, почему нельзя досаливать еду

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кардиолог Марина Макарова предупреждает россиян об опасности чрезмерного употребления соли, так как это может привести к сердечно-сосудистым осложнениям, включая инфаркт и инсульт, сообщает MedPulse.

Фото: Leonid Dzhepko / Л.П. Джепко

Повышенное потребление соли связано с риском преждевременной смерти, так как оно способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт. Кардиологи рекомендуют употреблять не более 5 граммов соли в день.

Для соблюдения этой нормы следует уменьшить количество соли при готовке блюд. Также желательно избегать чрезмерно соленых продуктов, таких как полуфабрикаты из мяса, рыбные консервы, колбасы, сосиски, соусы и другие.

Чтобы уменьшить потребление соли при приготовлении пищи, можно использовать альтернативные специи и травы, которые придают блюдам хороший вкус, но не вредят здоровью. Также важно включить в рацион полезные продукты, которые способствуют здоровью сердца, такие как орехи и семечки, рыба (особенно морская), фрукты и овощи, богатые антиоксидантами и витаминами.

Необходимо также регулярно проходить медицинские осмотры, чтобы своевременно выявить возможные проблемы и предпринять необходимые меры для поддержания здоровья.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.