Диетолог Келлер назвала сладкий десерт, который поможет похудеть

Сладкие десерты могут негативно влиять на здоровье и вес из-за избытка сахара, жиров и рафинированных углеводов.

Фото: Wikipedia

Тем не менее, диетолог Лиз Келлер поделилась информацией о том, как приготовить более полезную альтернативу, используя натуральные и низкокалорийные ингредиенты.

"Заменяя обычный сливочный сыр на греческий йогурт и нежирный сливочный сыр в данном рецепте чизкейка, мы сокращаем количество калорий и насыщенных жиров. Применение натуральных подсластителей, таких как мед или кленовый сироп, вместо рафинированного сахара, позволяет уменьшить общее содержание сахара в десерте", — поделилась она в интервью изданию She Finds.

Тем не менее, медик подчеркнула, что даже в случае использования более здоровых ингредиентов стоит употреблять такие десерты в умеренных количествах, особенно при стремлении к контролю веса.

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