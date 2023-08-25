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Диетолог Нурия Дианова: Этот продукт нельзя есть после 50 лет

1:06
Здоровье

Врач-гастроэнтеролог, диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова предупредила, что людям, достигшим возраста старше 50 лет, следует избегать потребления жареного мяса на масле, так как в этом возрасте увеличивается риск заболеваний, способных ухудшить переваривание тяжелой пищи.

Диетолог Нурия Дианова: Этот продукт нельзя есть после 50 лет
Фото: Openverse

По её словам, потребление больших порций блюд, приготовленных в жарке, не может быть оправданным, так как организм вряд ли сможет полностью переварить подобные продукты. У многих людей после 50 лет наблюдается избыточный вес, диабет и атрофический гастрит, что делает слизистую оболочку желудка менее способной переносить такую тяжелую пищу. Она подчеркнула в эфире радиостанции "Говорит Москва", что даже на ранних этапах процесса пищеварения могут возникнуть нарушения.

Дианова предложила уменьшить размер порций пищи вдвое, чтобы упростить пищеварительный процесс. Она также рекомендовала готовить мясо на гриле и употреблять его в сочетании с овощами и зеленью.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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