Врач Умнов рассказал, как очистить печень после употребления водки

1:10 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хирург Александр Умнов предложил метод очистки печени после употребления водки. Согласно информации от NEWS. ru, он советует увеличить употребление овощей в значительных объемах и различных вариациях.

Фото: Wikipedia

Рекомендуется распределить пищевой прием 5-6 раз в течение дня, предпочитая умеренные порции. В рацион следует включить овсяную и гречневую кашу, нежирное мясо и кисломолочные продукты. Дополнительно, положительное влияние на печень оказывают сливочное масло, кисель и компот. Важно также употреблять зеленый чай, содержащий антиоксиданты.

Пищевые продукты, богатые йодом и витамином В, могут смягчить негативные последствия употребления крепкого алкоголя. Примерно, йод стимулирует работу щитовидной железы, что способствует выработке гормонов, способных разлагать алкогольные соединения.

Кроме того, перед едой полезно принимать ферменты для поджелудочной железы и дополнительно вводить янтарную кислоту, добавил доктор Умнов.

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