Врач Водолазкая: самые полезные овощи осенью для иммунитета — морковь и болгарский перец

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Перед наступлением осени очень важно включать в свой рацион овощи. Об этом напомнила эндокринолог-диетолог, клинический нутрициолог компании Biogena Ангелина Водолазкая.

Фото: "Fruit Vegetables" by Jamie Hamel-Smith is marked with CC0 1.0.

Врач объяснила, что на иммунитет влияет здоровье ЖКТ, учитывая то, что 70-80% иммунных клеток организма находятся как раз в слизистой оболочке кишечника. А поддержание его нормальной микрофлоры невозможно без овощей, имеющих в своём составе большое количество пищевых волокон, пишет Газета.Ru.

С этой точки зрения самыми полезными для иммунитета являются морковь и болгарский перец, считает врач. Морковь благодаря природным иммуномодуляторам бета-каротину и витамину А помогает предотвратить заболеваемость ОРВИ.

Болгарский перец славится большим содержанием витамина С — в этом овоще его на 40% больше, чем в цитрусовых.

Также в осенний период стоит включать в свой рацион шпинат, в котором содержится огромное количество витамина А, витамина С и Zn, чеснок, славящиеся высоким содержанием антиоксидантов и фитонцидов, а также корень имбиря, активирующий клеточный иммунитет при помощи активного вещества — гингерола, добавила врач.

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