Диетолог Соломатина назвала самый лучший продукт для лечения кашля

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Инжир может оказаться полезным при лечении кашля, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина изданию "Москва 24".

Фото: Wikipedia

"Инжир обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, что делает его ценным средством. Раньше, когда еще не существовало муколитических лекарств (препаратов, расщепляющих мокроту и улучшающих ее отхождение), инжир активно использовали для борьбы с кашлем", — отметила врач.

Елена Соломатина также подчеркнула, что инжир содержит ценные микроэлементы, включая калий и магний. Калий способствует выведению лишней жидкости из организма, укрепляет сердечную мышцу и помогает снизить давление. Магний также оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы, способствуя их успокоению.

"Инжир размачивают в молоке, а потом пьют теплое молоко именно с инжиром. Очень хорошо отходит мокрота, уменьшается кашель, человек быстрее выздоравливает."

Плоды инжира богаты фосфором, что способствует улучшению состояния ногтей и интеллектуальной активности. Витамины группы B, содержащиеся в инжире, поддерживают нервную систему в здоровом состоянии.

Елена Соломатина подчеркнула также высокое содержание клетчатки в инжире, что способствует улучшению перистальтики кишечника, выводу токсинов и радионуклидов из организма, а также снижению уровня жиров и сахаров

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