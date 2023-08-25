Диетолог Соломатина назвала самый лучший продукт для лечения кашля

Инжир может оказаться полезным при лечении кашля, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина изданию "Москва 24".
"Инжир обладает бактерицидными и противовоспалительными свойствами, что делает его ценным средством. Раньше, когда еще не существовало муколитических лекарств (препаратов, расщепляющих мокроту и улучшающих ее отхождение), инжир активно использовали для борьбы с кашлем", — отметила врач.
Елена Соломатина также подчеркнула, что инжир содержит ценные микроэлементы, включая калий и магний. Калий способствует выведению лишней жидкости из организма, укрепляет сердечную мышцу и помогает снизить давление. Магний также оказывает благотворное воздействие на сердечно-сосудистую и нервную системы, способствуя их успокоению.
"Инжир размачивают в молоке, а потом пьют теплое молоко именно с инжиром. Очень хорошо отходит мокрота, уменьшается кашель, человек быстрее выздоравливает."
Плоды инжира богаты фосфором, что способствует улучшению состояния ногтей и интеллектуальной активности. Витамины группы B, содержащиеся в инжире, поддерживают нервную систему в здоровом состоянии.
Елена Соломатина подчеркнула также высокое содержание клетчатки в инжире, что способствует улучшению перистальтики кишечника, выводу токсинов и радионуклидов из организма, а также снижению уровня жиров и сахаров
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