Терапевт Романенко рассказала о том, как правильно подготовить иммунитет к осени

Правильное питание, достаточное количество сна и общее внимание к своему здоровью способствуют укреплению иммунитета к вирусным инфекциям в период ОРВИ. Эксперт, врач-терапевт Татьяна Романенко, поделилась рекомендациями, сообщает "Москва 24".
Согласно ее заявлению, перед наступлением сезона простуд важно пройти базовое обследование, включающее анализы крови и мочи. Эти исследования помогут выявить скрытые инфекционные процессы в организме, подготавливая его к возможным угрозам.
"Допустим, у вас есть потливость. Это может быть связано с каким-то хроническим воспалительным процессом. Сдав кровь и мочу, мы можем обнаружить, есть ли у нас какие-либо хронические очаги инфекций. Из-за них наш организм ослабевает, и мы становимся более подвержены простудам", — рассказала специалист.
"Чтобы осенью не осложнять жизнь своей иммунной системе, неплохо бы сейчас заглянуть к стоматологу. Посмотреть, все ли зубы пролечены, нет ли каких-то хронических очагов.
Если они есть, конечно, это будет съедать силы иммунной системы: она будет бороться с бактериальным воспалением со стороны зубов, у нее не хватит сил на борьбу с любой другой инфекцией. И человек может легко заболеть ОРВИ."
Помимо этого, особое внимание следует уделять качественному сну. Недостаточное количество сна негативно сказывается на функционировании всего организма, включая иммунную систему. Регулярный и полноценный сон способствует поддержанию иммунитета на должном уровне.
Дополнительным советом является правильное питание.
Сбалансированная диета, обогащенная витаминами и питательными веществами, способствует поддержанию здоровья и сильной иммунной системы.
"Осень — это пора овощей и фруктов, поэтому нужно попытаться насытиться на зиму. Хотя сделать это на 100% невозможно, но все равно какой-то запас прочности для своего организма мы все-таки можем создать. Может быть, что-то можно заготовить", — посоветовала врач.
"Нужно всегда одеваться по погоде и не переохлаждаться. Любое переохлаждение — это благоприятные условия для вирусов и бактерий. Это ухудшение кровоснабжения, спазм сосудов, и риск инфекционных воспалительных заболеваний, конечно, возрастает."
В целом, соблюдение данных рекомендаций поможет подготовить организм к сезону ОРВИ и укрепить его иммунитет, что важно для минимизации риска заболеваний.
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