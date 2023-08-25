Терапевт Романенко рассказала о том, как правильно подготовить иммунитет к осени

Правильное питание, достаточное количество сна и общее внимание к своему здоровью способствуют укреплению иммунитета к вирусным инфекциям в период ОРВИ. Эксперт, врач-терапевт Татьяна Романенко, поделилась рекомендациями, сообщает "Москва 24".

Согласно ее заявлению, перед наступлением сезона простуд важно пройти базовое обследование, включающее анализы крови и мочи. Эти исследования помогут выявить скрытые инфекционные процессы в организме, подготавливая его к возможным угрозам.

"Допустим, у вас есть потливость. Это может быть связано с каким-то хроническим воспалительным процессом. Сдав кровь и мочу, мы можем обнаружить, есть ли у нас какие-либо хронические очаги инфекций. Из-за них наш организм ослабевает, и мы становимся более подвержены простудам", — рассказала специалист.

"Чтобы осенью не осложнять жизнь своей иммунной системе, неплохо бы сейчас заглянуть к стоматологу. Посмотреть, все ли зубы пролечены, нет ли каких-то хронических очагов.

Если они есть, конечно, это будет съедать силы иммунной системы: она будет бороться с бактериальным воспалением со стороны зубов, у нее не хватит сил на борьбу с любой другой инфекцией. И человек может легко заболеть ОРВИ."