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Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе

2:41
Здоровье

Вопросы гигиены и чистоты дома всегда оставались актуальными. Однако, оказывается, что не всегда наши ожидания совпадают с реальностью.

Ученые назвали места в квартире, где микробов больше, чем на унитазе
Фото: "Dust with a heatsink under it" by eurleif is licensed under CC BY-SA 2.0.

Многие склонны считать туалет самой грязной комнатой в квартире, но научные исследования показывают, что действительность может быть не такой однозначной. Согласно выводам ученых, на кухне обитает значительно больше микробов и бактерий, чем на сиденье унитаза.

Кухня: неожиданный источник бактерий

Исследование проведенное Национальным санитарным фондом США, организацией общественного здравоохранения и безопасности, пришло к интересным выводам.

В ходе исследования было обнаружено, что кухня может быть гораздо менее гигиеничной, чем кажется на первый взгляд. Ученые провели анализ 30 различных поверхностей в 22 домах, чтобы определить уровень заражения грибками, сальмонеллой, плесенью, кишечной палочкой и стафилококками.

Список самых "грязных" предметов в доме

Интересно, что сиденья унитазов вовсе не входят в список самых негигиеничных предметов в домашней обстановке. Вместо этого, на первых местах оказались различные кухонные принадлежности. Вот топ-10 самых "грязных" предметов:

  • Кухонные губки и тряпки
  • Кухонные мойки
  • Держатели зубных щеток
  • Миски для животных
  • Кофеварки
  • Ручки смесителей в ванной
  • Игрушки для животных
  • Кухонные столешницы
  • Ручки кухонных плит
  • Разделочные доски

Экспертное мнение

Карен Холиман, старший научный сотрудник, поделилась своим мнением по этому поводу. Она отметила, что предметы, с которыми мы постоянно взаимодействуем, такие как выключатели света и пульты телевизора, часто являются наиболее загрязненными.

Она также подчеркнула, что поверхности, используемые при приготовлении пищи, например, разделочные доски, могут содержать наибольшее количество бактерий.

Врач Чарльз Герб, изучающий вопросы бактериальной загрязненности домов с 1973 года, обратил внимание на интересный аспект. Люди обычно тщательно дезинфицируют сиденья унитазов, но не всегда уделяют достаточно внимания кухонной гигиене. Он также подчеркнул, что опасностью может быть даже пыль, находящаяся в воздухе.

Пыль может содержать аллергены, бактерии и даже мельчайшие частицы экскрементов. В основном, эта пыль оседает на предметах в спальне, таких как матрасы, постельное белье, обивка и ковры.

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Самое грязное место в вашем доме? (Это не ванная!)
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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