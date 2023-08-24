The Philadelphia Inquirer: Женщина получила химические ожоги из-за невнимательности врача

1:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Женщина утверждает, что получила травмы после того, как ей случайно была введена кислота в ее матку.

Фото: "bodycare, clinic, clipboard, doc, doctor, female," by www.ilmicrofono.it is licensed under CC BY 2.0.

Пострадавшая, воспитательница детского сада по имени Кристина, рассказала газете The Philadelphia Inquirer.

Кристина должна была пройти инфузионную соногистерографию, процедуру для изучения матки, в клинике в Хавертауне, штат Пенсильвания, чтобы проверить, нет ли противопоказаний к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).

"Я почувствовала жжение", - сказала Кристина . "Я продолжала говорить: Что-то не так. Что-то не так. Должно ли это жечь?"

Ее врач отмахнулся, сказав, что это всего лишь солевой раствор.

После процедуры Кристина заметила красные пузыри, распространяющиеся по внутренней поверхности бедра и ногам.

Только тогда врач понял, что ей была введена хлористоводородная кислота, которая имела концентрацию 85 процентов.

Эту кислоту обычно используют для химических пилингов для удаления бородавок и лечения кожных состояний, таких как угри и пигментные пятна.

По данным, Кристина получила химические ожоги первой и второй степени как внутри, так и снаружи своего тела, и ей пришлось получать лечение в местном центре ожогов.

Воспитательница детского сада рассказала Inquirer, что ее репродуктивные органы получили серьезные повреждения в результате ужасного инцидента.

Даже спустя месяцы ей до сих пор больно сидеть, добавила она.

Представитель клиники сказал газете, что врач, который допустил ошибку в процедуре, "не был ответственен за нахождение кислоты в процедурной комнате" и "не участвовал в предварительном наполнении шприца".

Они добавили, что хлористоводородная кислота была убрана из всех кабинетов клиники.

Кристина и ее муж Джейсон подали иск против клиники.

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