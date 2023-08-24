The Philadelphia Inquirer: Женщина получила химические ожоги из-за невнимательности врача

Женщина утверждает, что получила травмы после того, как ей случайно была введена кислота в ее матку.
Пострадавшая, воспитательница детского сада по имени Кристина, рассказала газете The Philadelphia Inquirer.
Кристина должна была пройти инфузионную соногистерографию, процедуру для изучения матки, в клинике в Хавертауне, штат Пенсильвания, чтобы проверить, нет ли противопоказаний к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО).
"Я почувствовала жжение", - сказала Кристина .
"Я продолжала говорить: Что-то не так. Что-то не так. Должно ли это жечь?"
Ее врач отмахнулся, сказав, что это всего лишь солевой раствор.
После процедуры Кристина заметила красные пузыри, распространяющиеся по внутренней поверхности бедра и ногам.
Только тогда врач понял, что ей была введена хлористоводородная кислота, которая имела концентрацию 85 процентов.
Эту кислоту обычно используют для химических пилингов для удаления бородавок и лечения кожных состояний, таких как угри и пигментные пятна.
По данным, Кристина получила химические ожоги первой и второй степени как внутри, так и снаружи своего тела, и ей пришлось получать лечение в местном центре ожогов.
Воспитательница детского сада рассказала Inquirer, что ее репродуктивные органы получили серьезные повреждения в результате ужасного инцидента.
Даже спустя месяцы ей до сих пор больно сидеть, добавила она.
Представитель клиники сказал газете, что врач, который допустил ошибку в процедуре, "не был ответственен за нахождение кислоты в процедурной комнате" и "не участвовал в предварительном наполнении шприца".
Они добавили, что хлористоводородная кислота была убрана из всех кабинетов клиники.
Кристина и ее муж Джейсон подали иск против клиники.
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