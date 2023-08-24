Вспыхнувшая в Жешуве болезнь унесла уже несколько жизней

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В городе Жешув, расположенном на юго-востоке Польши, произошла легионелльская (прим. легионеллы — род патогенных грамотрицательных бактерий) вспышка болезни, которая унесла жизни не менее четырех человек.

Фото: "Three test tubes used in a Legionella" by Centers for Disease Control and Prevention is marked with CC0 1.0.

Еще 71 зараженный находится в больнице с тяжелыми проблемами с дыханием, как сообщил представитель одной из больниц в этом крупном городе, расположенном недалеко от Карпат. Из официальных источников стало известно, что четыре погибших — это пожилые люди. Как начался этот вспышка инфекции — неизвестно.

Сначала представитель больницы сообщил о трех умерших, но позже глава городской больницы Гжегож Матерна объявил о смерти 70-летнего мужчины с серьезными хроническими заболеваниями.

Кризисный штаб и меры по предотвращению распространения

В связи с этой ситуацией город Жешув организовал кризисный штаб и планирует провести дополнительную дезинфекцию муниципальной системы водоснабжения на выходных.

Легионелльская болезнь представляет опасность для людей с ослабленной иммунной системой.

Однако она может успешно лечиться антибиотиками. Симптомы этой болезни, вызванной бактерией, включают высокую температуру, сухой кашель и пневмонию, которая может привести к летальному исходу.

Особенности бактерии легионеллы и меры предосторожности

Бактерия особенно активно размножается в стоячей воде.

Инкубационный период этой болезни составляет от двух до десяти дней. Известно, что передача болезни от человека к человеку не происходит.

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