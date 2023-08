Вспыхнувшая в Жешуве болезнь унесла уже несколько жизней

Your browser does not support the audio element.

В городе Жешув, расположенном на юго-востоке Польши, произошла легионелльская (прим. легионеллы — род патогенных грамотрицательных бактерий) вспышка болезни, которая унесла жизни не менее четырех человек.

Фото: "Three test tubes used in a Legionella" by Centers for Disease Control and Prevention is marked with CC0 1.0.