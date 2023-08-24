Диетолог рассказал о вреде чрезмерного потребления мяса

2:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие считают, что красное мясо, особенно свинина, является основным источником насыщенных жиров в питании человека, отдавая предпочтение мясу птицы. Современная теория развития атеросклероза основана на том, что с пищей мы употребляем слишком много насыщенных жиров, как следствие — растет уровень "плохого" холестерина. Белое мясо можно считать более диететическим, но оно все равно является животным продуктом, в котором много насыщенных жиров, что в свою очередь приводит к прогрессированию сердечно-сосудистых заболеваний, диабету и ожирению, отмечает специально для Pravda. Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Фото: https://www.americanostrichfarms.com/blogs/news/what-does-ostrich-meat-taste-like-a-complete-guide

С одной стороны, мясо является источником железа. В составе мясных продуктов много гемового железа. В растительных продуктах тоже есть железо, оно хуже усваивается, но более безопасно для организма. Гемовое железо содержится в продуктах животного происхождения и считается самой эффективной формой железа для борьбы с его дефицитом, потому что легко усваивается. Однако по сравнению с железом из растительных продуктов гемовое железо связано с повышенным риском развития и прогрессирования:

колоректального рака,

рака поджелудочной железы,

рака легкого,

сахарного диабета 2 типа,

ишемической болезни сердца.

"Важно понимать, что при составлении своего рациона питания мы зачастую сдвигаемся в сторону мясных продуктов. Сами по себе они не вредны при умеренном употреблении, но в больших количествах начинают наносить существенный вред. Нашему организму, наряду с животными белками или железом, важно получать клетчатку из овощей, витамины из фруктов, растительные белки как альтернативу животным", — отмечает эксперт.

Залог здоровья и долголетия кроется именно в разнообразном и сбалансированном рационе. Мы же зачастую едим мясо каждый день или несколько раз в день, и тут не так важно, красное оно или белое.

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