Диетолог Марият Мухина назвала самые частые причины тяги к мучному

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тяга к мучным продуктам может свидетельствовать о стрессе и потенциальном дефиците глюкозы в организме, согласно выводам диетолога доктора Марият Мухиной. Как сообщает Москва 24.

Фото: "Croissant" by Cafeterías Nebraska is licensed under CC BY 2.0.

Мука относится к категории углеводов, которые быстро превращаются в организме в глюкозу. Когда уровень глюкозы в крови падает, человек может испытывать желание есть сладости и мучные изделия — явление, известное как гипогликемия. Это часто может происходить после физических нагрузок, которые истощают запасы гликогена в организме, которые, по сути, представляют собой запасенную глюкозу. Спортсмены и люди, занимающиеся интенсивными физическими нагрузками, могут испытывать это, что приводит к тяге к мучному для восполнения уровня глюкозы.

Более того, стресс также может спровоцировать тягу к мучным изделиям. Стресс может вызвать выброс противоинсулярных гормонов, таких как кортизол, что может привести к сильной инсулиновой реакции и последующей тяге к углеводам.

Доктор Мухина далее объяснила, что особые предпочтения в еде, в том числе возникающие во время беременности, также могут способствовать тяге к мучным продуктам.

Эти выводы подчеркивают связь между тягой к мучным продуктам и различными физиологическими и психологическими факторами, подчеркивая важность понимания такой тяги и управления ею для общего благополучия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Тяга к мучному: причины