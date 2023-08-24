Диетолог Марият Мухина назвала самые частые причины тяги к мучному

Тяга к мучным продуктам может свидетельствовать о стрессе и потенциальном дефиците глюкозы в организме, согласно выводам диетолога доктора Марият Мухиной. Как сообщает Москва 24.
Мука относится к категории углеводов, которые быстро превращаются в организме в глюкозу. Когда уровень глюкозы в крови падает, человек может испытывать желание есть сладости и мучные изделия — явление, известное как гипогликемия. Это часто может происходить после физических нагрузок, которые истощают запасы гликогена в организме, которые, по сути, представляют собой запасенную глюкозу. Спортсмены и люди, занимающиеся интенсивными физическими нагрузками, могут испытывать это, что приводит к тяге к мучному для восполнения уровня глюкозы.
Более того, стресс также может спровоцировать тягу к мучным изделиям. Стресс может вызвать выброс противоинсулярных гормонов, таких как кортизол, что может привести к сильной инсулиновой реакции и последующей тяге к углеводам.
Доктор Мухина далее объяснила, что особые предпочтения в еде, в том числе возникающие во время беременности, также могут способствовать тяге к мучным продуктам.
Эти выводы подчеркивают связь между тягой к мучным продуктам и различными физиологическими и психологическими факторами, подчеркивая важность понимания такой тяги и управления ею для общего благополучия.
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