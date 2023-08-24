Бариатрическая операция может снизить риск развития рака

2:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Связь между ожирением и повышенным риском развития рака давно признана, но недавнее исследование изучило, может ли потеря веса после бариатрической операции снизить вероятность развития рака. Опираясь на данные 40-летнего наблюдения, это исследование конкретно подтверждает, что операция по снижению веса действительно может снизить долгосрочные риски развития рака у женщин.

Фото: "weight loss sad face" by stockcatalog is licensed under CC BY 2.0.

Ведущий исследователь Тед Адамс, связанный с клинической программой Intermountain Surgical Specialties/Digestive Health и Медицинской школой Университета Юты, выделил доказательства того, что бариатрическая хирургия, приводящая к существенной и устойчивой потере веса, может снизить риск развития рака. Исследование было сосредоточено на различных факторах, включая рак, связанный с ожирением и не связанный с ожирением, пол пациента, стадию рака и хирургическую процедуру.

Хотя точные механизмы, лежащие в основе снижения риска развития рака после бариатрической операции, этим исследованием не подтверждены, исследование предполагает, что гормональные факторы могут играть определенную роль. Связанные с женщинами виды рака, такие как рак матки, яичников и молочной железы, показали значительное снижение риска. Исследование также выявило снижение риска развития рака толстой кишки, возможно, связанное с уменьшением жировых отложений.

В исследовании сравнивались более 22 000 пациентов, перенесших бариатрическую хирургию, с людьми, страдающими ожирением, которые не подвергались подобным процедурам. В хирургической группе риск развития любых видов рака был на 25% ниже, а у пациенток, перенесших операцию, риск развития рака, связанного с ожирением, был на 41% ниже. Однако у пациентов с бариатрической хирургией мужского пола риск развития рака не был ниже.

В исследовании подчеркивается важность оценки плюсов и минусов бариатрической хирургии на основе состояния здоровья и благополучия человека. Хотя результаты многообещающие, необходимы дополнительные исследования, чтобы полностью понять механизмы, лежащие в основе эффекта бариатрической хирургии для профилактики рака.

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Операции по снижению веса - главные вопросы.