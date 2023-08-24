Нутрициолог: в каких товарах добавка Е-1521 представляет угрозу для жизни

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Добавка Е-1521 — это синтетический полимер, который используют производители в качестве стабилизатора, пеногасителя, загустителя и влагоудерживающего агента в молочных и безалкогольных напитках. На территории РФ, США, Австралии и в большинстве стран Евросоюза добавка Е-1521 признана безопасной, однако тут есть свои нюансы, предупреждает нутрициолог Анастасия Костомаха.

Фото: https://www.ecigoz.com/blogs/vaping/top-10-best-nicotine-vape-juice-for-winter

ВОЗ утверждает, что ежедневная доза в 30 мг полиэтиленгликоля является безопасной. Превышение этой дозировки в пище ведет к аллергии, диарее и вздутию. В большинстве случаев полиэтиленгликоль переносится человеком нормально. При этом, отмечает эксперт, случаи отравления Е-1521 все же зафиксированы. Причиной стало употребление вещества в больших количествах.

"В фармацевтической промышленности эта добавка используется в качестве загустителя при производстве мазей, суппозиториев, свечей. Ее добавляют в зубные пасты, в том числе и в качестве сахарозаменителя, так как он имеет сладковатый привкус, а также влагоудержателя. Препаратом, в составе которого есть Е-1521, обрабатывают фрукты и овощи для увеличения сроков их хранения за счет образовавшейся защитной глазури. При производстве молочных продуктов, спирта и сахара есть техническая необходимость в устранении пены, и ПЭГ с этим отлично справляется", — отмечает нутрициолог.

Вы можете найти эту добавку в составе шоколада, желе, печенья, жевательной резинки, кремов, дезодорантов, лосьонов и других средств по уходу за кожей. Именно высокое содержание Е-1521 чаще провоцирует аллергическую реакцию.

"Обратите особое внимание на состав жидкости для ингаляции или для электронных сигарет на предмет нахождения там ПЭГа. Аллергическая реакция в гортани — это крайне опасная для жизни ситуация. Обойтись без применения ПЭГ здесь очень сложно, ведь дым образуется именно посредством полиэтиленгликоля", — предупредила эксперт.

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