Врач рассказал о 3 симптомах при походе в туалет, которые могут указывать на рак

2:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рак кишечника, известный также как рак толстой кишки, может стать решающим фактором между жизнью и смертью. Медики тщательно изучают "красные флажки" онкологии, чтобы обеспечить раннюю диагностику и эффективное лечение.

Фото: "Toilets." by Britt Selvitelle is licensed under CC BY 2.0.

В данной статье мы расскажем о трех ключевых симптомах рака кишечника, на которые следует обратить внимание при посещении туалета.

Обнаружение рака кишечника

Рак кишечника — это серьезное заболевание, которое год от года выявляется у тысяч россиян. Однако тревожно то, что лишь треть случаев рака кишечника обнаруживается при жизни пациента.

Это данные на 2020 год. Основной причиной поздней диагностики часто становится страх обратиться к врачу. Однако раннее выявление рака — залог успешного лечения и спасения жизни.

Кровь в стуле

Один из самых явных сигналов возможного рака кишечника — обнаружение крови в стуле. Светлая или темная кровь может быть тревожным симптомом.

Это может быть связано с различными причинами, включая геморрой и другие заболевания. Но это также может быть признаком рака кишечника. Если вы заметили кровь в стуле или на бумаге после туалета, немедленно обратитесь к врачу для более детального обследования.

Изменение туалетных привычек

Изменение в обычных туалетных привычках также может быть предупреждающим знаком.

Если вы замечаете, что ваш кишечник не опорожняется полностью или же, наоборот, возникают частые поносы, это может указывать на проблемы с кишечником, включая рак. Не игнорируйте такие изменения — обратитесь к врачу для консультации.

Боль и дискомфорт

Ощущение боли или дискомфорта в области живота или заднего прохода — это еще один симптом, на который стоит обратить внимание.

Если боли сопровождаются нарушениями аппетита и сном, не стоит откладывать поход к врачу. Ранняя диагностика поможет выявить причины дискомфорта и определить, нужно ли дополнительное обследование.

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