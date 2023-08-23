Уролог Холи ответил на самые частые вопросы пациентов

2:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие мужчины чувствуют дискомфорт, обсуждая вопросы о здоровье своего полового органа.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Недавно британский уролог Петр Холи рассказал о четырех самых распространенных вопросах, которые задают ему пациенты, и предоставил ценные ответы на них.

Пятна на пенисе

Онлайн-докторам зачастую задают вопросы о пятнах на пенисе. Петр Холи объясняет, что кожа на этой области подвержена раздражениям, как и вся остальная кожа.

Пятна не всегда являются признаком серьезной проблемы, но также могут быть следствием заболеваний, передающихся половым путем, таких как герпес, чесотка или сифилис. Контактный дерматит, экзема или даже дрожжевая инфекция могут также вызывать появление пятен.

Если пятна вызывают болезненность, зуд, или сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу для консультации.

Мифы и реальность про увеличения пениса

Вопрос об увеличении размера пениса интересует многих мужчин. В интернете можно найти множество методов — от инъекций жира и насосов до пластической хирургии и удлинителей.

Тем не менее, Петр Холи подчеркивает, что доказательств эффективности этих методов недостаточно, и они могут нести риски для здоровья. Он рекомендует более безопасные альтернативы, такие как удаление волос на лобке или использование специальных рукавов для пениса.

Загадочная грибовидная форма пениса

Почему пенис имеет грибовидную форму? Этот вопрос вызвал интерес многих. Исследование, проведенное профессором Гордоном Гэллапом, показало, что форма мужского полового органа позволяет извлекать сперму конкурирующих мужчин во время полового акта.

Вирусное видео TikTok также привлекло внимание к этому вопросу. Однако, исследования пока не дают окончательных ответов на эту тему.

Зуд полового органа

Чесание полового органа может быть вызвано различными факторами — от механической травмы до инфекций. Петр Холи указывает на то, что зуд может быть результатом ожога бритвой или грибковой инфекции.

Если причина зуда не ясна и сопровождается другими симптомами, важно обратиться к специалисту для диагностики. Инфекции, передающиеся половым путем, лобковые вши, диабет или экзема также могут быть причинами зуда.

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