Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Украинские СМИ сообщают о сильном взрыве и боях в Киеве
Ученые Кембриджа: Утренний ритуал пособничает развитию рака
Девелопер считает, что цены на новостройки в России вырастут осенью
В Химках начали восстанавливать поврежденные дома после падения БПЛА
Под Псковом участники форума 'Истоки' выпустили обучающий фильм для МЧС
Врач рассказал о 3 симптомах при походе в туалет, которые могут указывать на рак
Садальский высказался об успехах индусов на Луне
Общественница Марина Репещук: почему возросли цены на проезд в Краснодаре
Российский путешественник рассказал, почему американский хлеб "ватный"

Уролог Холи ответил на самые частые вопросы пациентов

2:32
Здоровье

Многие мужчины чувствуют дискомфорт, обсуждая вопросы о здоровье своего полового органа.

Уролог Холи ответил на самые частые вопросы пациентов
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Недавно британский уролог Петр Холи рассказал о четырех самых распространенных вопросах, которые задают ему пациенты, и предоставил ценные ответы на них.

Пятна на пенисе

Онлайн-докторам зачастую задают вопросы о пятнах на пенисе. Петр Холи объясняет, что кожа на этой области подвержена раздражениям, как и вся остальная кожа.

Пятна не всегда являются признаком серьезной проблемы, но также могут быть следствием заболеваний, передающихся половым путем, таких как герпес, чесотка или сифилис. Контактный дерматит, экзема или даже дрожжевая инфекция могут также вызывать появление пятен.

Если пятна вызывают болезненность, зуд, или сопровождаются другими симптомами, важно обратиться к врачу для консультации.

Мифы и реальность про увеличения пениса

Вопрос об увеличении размера пениса интересует многих мужчин. В интернете можно найти множество методов — от инъекций жира и насосов до пластической хирургии и удлинителей.

Тем не менее, Петр Холи подчеркивает, что доказательств эффективности этих методов недостаточно, и они могут нести риски для здоровья. Он рекомендует более безопасные альтернативы, такие как удаление волос на лобке или использование специальных рукавов для пениса.

Загадочная грибовидная форма пениса

Почему пенис имеет грибовидную форму? Этот вопрос вызвал интерес многих. Исследование, проведенное профессором Гордоном Гэллапом, показало, что форма мужского полового органа позволяет извлекать сперму конкурирующих мужчин во время полового акта.

Вирусное видео TikTok также привлекло внимание к этому вопросу. Однако, исследования пока не дают окончательных ответов на эту тему.

Зуд полового органа

Чесание полового органа может быть вызвано различными факторами — от механической травмы до инфекций. Петр Холи указывает на то, что зуд может быть результатом ожога бритвой или грибковой инфекции.

Если причина зуда не ясна и сопровождается другими симптомами, важно обратиться к специалисту для диагностики. Инфекции, передающиеся половым путем, лобковые вши, диабет или экзема также могут быть причинами зуда.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

10 глупых вопросов УРОЛОГУ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении

Абхазия стремится к тесным и союзническим отношениям с Россией, однако в республике отсутствуют политические силы, высказывающие желание войти в состав России.

Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Военный эксперт Коротченко: дальнейшую судьбу генерала Суровикина решит Путин
Эксперт рассказал о судьбе Суровикина после отставки
Земфира* пришла в ярость из-за организации тура по Казахстану и оставила после себя убитую гримерку
Девушка, которую мигрант ударил во время пробежки за короткие шорты, рассказала детали инцидента
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
"39 секунд до Вашингтона": Куба и Никарагуа поставят русские "Цирконы"
Отец и сын погибли в Башкирии от угарного газа в гараже из-за заблокированной двери
Марков прокомментировал слухи о двойнике Путина
Марков прокомментировал слухи о двойнике Путина
Последние материалы
Девелопер считает, что цены на новостройки в России вырастут осенью
В Химках начали восстанавливать поврежденные дома после падения БПЛА
Под Псковом участники форума 'Истоки' выпустили обучающий фильм для МЧС
Врач рассказал о 3 симптомах при походе в туалет, которые могут указывать на рак
Садальский высказался об успехах индусов на Луне
Общественница Марина Репещук: почему возросли цены на проезд в Краснодаре
Уролог Холи ответил на самые частые вопросы пациентов
Российский путешественник рассказал, почему американский хлеб "ватный"
52 жителя Нижегородской области получили государственные награды
Экспедиция Таниты Нонсрирачи обнаружила древних паразитов в отпечатке копролита
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников