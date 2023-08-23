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Российский путешественник рассказал, почему американский хлеб "ватный"

2:28
Здоровье

Американский хлеб, как источник углеводов и неотъемлемая часть американской кухни, имеет свои уникальные особенности и отличия от русского хлеба. Это расследование провел российский путешественник.

Российский путешественник рассказал, почему американский хлеб "ватный"
Фото: "Pumpkin-Seed Bread Again" by Editor B is licensed under CC BY 2.0.

В данной статье мы рассмотрим, чем отличается американский хлеб от того, к которому мы привыкли в России, и какие факторы влияют на его состав и потребление.

Отличия во внешнем виде и структуре

Американский хлеб поражает своей "ватностью", как отметил российский путешественник в своем блоге. Он описал американский хлеб как "ватный" по ощущениям, который даже через неделю остается таким же "свежим" и мягким.

Это отличается от русского хлеба, который, как правило, становится суше и менее аппетитным со временем.

Потребление и роль в рационе

Американский хлеб выполняет иное предназначение в американской культуре питания. В отличие от России, где хлеб часто считается самодостаточным продуктом и употребляется с супами и вторыми блюдами, в США он является скорее ингредиентом различных блюд.

Сэндвичи, бургеры, хот-доги — это лишь несколько примеров блюд, в которых хлеб выступает в качестве неотъемлемой части.

Состав и технология производства

Американский хлеб имеет отличный от русского хлеба состав, а это связано с его функциональностью в блюдах. В США популярен хлеб белой муки, который обладает высоким гликемическим индексом. Это может влиять на характер ожирения, особенно при употреблении в больших количествах.

Добавки и консерванты

Состав американского хлеба отличается наличием эмульгаторов, консервантов, гидрогенизированных жиров и специальных компонентов, обеспечивающих эластичность и долгую свежесть.

Существует мнение о том, что некоторые виды американского хлеба могут содержать пищевой спирт и кукурузный сахар, хотя производители это опровергают.

Отсутствие черного хлеба

В отличие от России, где распространен черный и ржаной хлеб, американские магазины редко предлагают полноценные черные хлебы.

Это связано с потребностями рынка и предпочтениями потребителей. Небольшие пекарни могут предложить разнообразие хлебов, однако массово производимый хлеб в основном состоит из белой муки.

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ХЛЕБ ЭТО ЯД ?? МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ХЛЕБ / НУЖНО ЛИ ЕСТЬ ХЛЕБ / ЗАЧЕМ ЕСТЬ ХЛЕБ / АЛЕКСЕЙ КОВАЛЬКОВ О ХЛЕБЕ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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