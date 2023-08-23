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Ученые Кембриджа: Утренний ритуал пособничает развитию рака

Здоровье

С утра многие из нас не могут представить свою жизнь без ароматной чашки горячего кофе, сообщает MedPulse.

Ученые Кембриджа: Утренний ритуал пособничает развитию рака
Фото: "Coffe break" by Infomastern is licensed under CC BY-SA 2.0.

Однако новое исследование, проведенное специалистами из Кембриджского университета, привлекает внимание к потенциальному риску, связанному с употреблением этого бодрящего напитка.

В этой статье мы рассмотрим выводы ученых и их взгляд на взаимосвязь между горячим кофе и риском развития рака пищевода.

Анализ связи между горячим кофе и раком

Исследование проведено на базе анализа генетической информации более 360 тысяч человек и стремится выявить возможную связь между употреблением горячего кофе и риском развития рака.

По результатам исследования, которое продолжалось 11 лет, была установлена неожиданная связь между утренней привычкой и уровнем риска.

Ученые делятся выводами

Исследователи из Кембриджского университета поделились результатами своей работы, опубликовав их в журнале Clinical Nutrition. Оказалось, что употребление горячего кофе, особенно утром, может увеличить риск развития рака пищевода в три раза.

По мнению специалистов, одной из главных причин такой связи является вредное воздействие горячей жидкости на стенки пищевода. Это может привести к повреждениям тканей, вызвать воспаление и, как следствие, увеличить вероятность развития раковых клеток.

Горячие напитки в целом

Ученые также отметили, что не только горячий кофе, но и другие горячие напитки связаны с риском развития рака пищевода.

Причина заключается в том, что высокая температура таких напитков может оказывать негативное воздействие на ткани пищевода, провоцируя воспалительные процессы. Это, в свою очередь, способствует росту опухолей и повышению вероятности заболевания.

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Кофе грозит раком?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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