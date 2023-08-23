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Нутрициолог рассказала о пользе берёзового сока

1:57
Здоровье

Березовый сок — это сладковатая прозрачная жидкость, по сути — кровь дерева, которую перекачивают корни по стволу для распускания почек и питания молодой листвы. В этой жидкости содержатся полезные микроэлементы, например, калий, который снижает артериальное давление и уменьшает отеки. Также березовый сок богат магнием, который отвечает за стабильность нашего настроения и стрессоустойчивость. Березовый сок уникален высокой концентрацией сапонинов, которые борются с отложением плохого холестерина в сосудах, рассказала читателям Pravda.Ru нутрициолог Анастасия Костомаха.

Нутрициолог рассказала о пользе берёзового сока
Фото: https://www.mensjournal.com/food-drink/tap-birch-trees-drinkable-sap

"Сладкий вкус этого сока обусловлен концентрацией глюкозы и фруктозы в составе в количестве 6 г на литр напитка. По сладости данный сок сравним с квасом. К слову сказать, именно столько и придется употреблять на ежедневной основе, чтобы получить значимое количество витаминов (А и группа В) и минералов", — отмечает эксперт.

Косметологи ценят березовый сок за содержание бетулина в составе продукта. Он:

  • улучшает состояние кожи,
  • стимулирует рост волос,
  • оказывает гепатопротекторные, противовоспалительные, противоаллергические, противовирусные и противораковые свойства.

Можно найти много рецептов для красоты кожи и волос, где березовый сок играет ключевую роль. Производители косметики также не отстают от народной медицины и добавляют этот сок в состав своей продукции.

"Настоятельно рекомендую при прочих равных сделать выбор в пользу бутилированного пастеризованного березового сока в стеклянной таре. В прозрачной жидкости не должно быть никакого осадка. В открытом виде даже в холодильнике данный напиток хранить надо не более двух суток, так как он может забродить", — отметила нутрициолог.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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