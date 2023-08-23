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Эксперты Symprove: Женщины испытывают чувство усталости 15 дней каждого месяца

2:10
Здоровье

Чувство усталости и дискомфорта сопровождает женщин на протяжении 15 дней каждого месяца. Эти 180 дней в году оказывают негативное воздействие на повседневную жизнь.

Эксперты Symprove: Женщины испытывают чувство усталости 15 дней каждого месяца
Фото: "Девушка с ноутбуком на подоконнике" by ayampolsky is licensed under CC BY-SA 2.0.

Новое исследование, проведенное специалистами компании Symprove, посвященной здоровью кишечника, выявило подробности этой проблемы.

Повседневная жизнь под влиянием дискомфорта

В результате наблюдений стало ясно, что 60% опрошенных женщин сталкиваются с негативными последствиями таких дней для своей сексуальной жизни и отношений. Каждая пятая женщина отказывается от планов из-за дискомфорта, даже если ранее все было спланировано.

Почему возникают эти неприятные дни?

Женщины известны своей чувствительностью к многим аспектам. Чувство усталости, неудобная одежда и ощущение вздутия тела — все это факторы, ухудшающие уверенность в себе и настроение. Недостаточно удачные дни для волос, проблемы с кожей и постоянные сравнения с другими в социальных сетях подрывают позитивное отношение к себе.

Исследование выявило, что 75% женщин-участниц опроса считают свой живот особенной зоной, в которой у них меньше всего уверенности. В связи с этим они часто фокусируются на этой проблеме, что негативно влияет на их настроение и самооценку.

Интересно, что 66% женщин сталкиваются с подобными днями еженедельно. Этот показатель сильно возрастает до 73% для женщин, страдающих синдромом раздраженного кишечника.

Найдите решение в заботе о кишечнике

Согласно диетологу Symprove Сэмми Гилл, основной ключ к хорошему самочувствию начинается с состояния вашего кишечника.

Вздутие живота не является нормой, и существует множество стратегий, которые помогут облегчить этот дискомфорт. Одним из решений является правильно сбалансированная диета и прием специальных пробиотиков, подкрепленных научными исследованиями.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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