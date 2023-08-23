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Ученые США рассказали об упражнении для похудения при постоянной сидячей работе

2:03
Здоровье

Сбросить лишние килограммы совсем не обязательно мучительными многократными тренировками. Вес можно сжечь, даже находясь в сидячем положении.

Ученые США рассказали об упражнении для похудения при постоянной сидячей работе
Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Невероятно, но факт: снижение веса вполне возможно, задействовав только пятки. Ученые Университета Хьюстона в США сделали удивительное открытие, которое может изменить представление о похудении.

На пути к быстрому метаболизму

Недавние исследования проведенные в Университете Хьюстона раскрывают удивительную связь между активацией пяток и общим метаболизмом организма.

Ученые выяснили, что проводя всего лишь 15 минут в день на подъем пяток, даже те, кто проводит большую часть времени в сидячем положении, могут значительно активировать мышцы голени. Секрет кроется в специфическом упражнении, которое оказывает влияние на камбаловидную мышцу.

Техника выполнения

Для достижения наилучших результатов при выполнении подъема пяток, необходимо соблюдать правильную технику. Важно поднимать пятки максимально высоко, одновременно прижимая переднюю часть стопы к полу. Затем медленно опускайте пятки, ощущая напряжение в голенях.

Эксперты рекомендуют проводить это упражнение ежедневно, чтобы обеспечить постепенное укрепление мышц и активацию обмена веществ.

Удивительные результаты исследования

Исследование, проведенное профессором Марком Гамильтоном и его командой, раскрывает удивительные результаты активации камбаловидной мышцы.

Оказывается, это простое на первый взгляд упражнение оказывает значительный положительный эффект на организм.

Оно не только способствует снижению уровня сахара в крови более чем на 52%, но и снижает потребность в инсулине на 60%. Кроме того, упражнение способствует активному расщеплению жировых отложений в организме, ускоряя метаболизм в два раза и снижая уровень общего жира в крови.

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💊 Лечение ожирения. Топ 3 ошибки при снижении веса. Врач эндокринолог, диетолог Ольга Павлова.
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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