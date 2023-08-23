Ученые США рассказали об упражнении для похудения при постоянной сидячей работе

Сбросить лишние килограммы совсем не обязательно мучительными многократными тренировками. Вес можно сжечь, даже находясь в сидячем положении.
Невероятно, но факт: снижение веса вполне возможно, задействовав только пятки. Ученые Университета Хьюстона в США сделали удивительное открытие, которое может изменить представление о похудении.
Недавние исследования проведенные в Университете Хьюстона раскрывают удивительную связь между активацией пяток и общим метаболизмом организма.
Ученые выяснили, что проводя всего лишь 15 минут в день на подъем пяток, даже те, кто проводит большую часть времени в сидячем положении, могут значительно активировать мышцы голени. Секрет кроется в специфическом упражнении, которое оказывает влияние на камбаловидную мышцу.
Для достижения наилучших результатов при выполнении подъема пяток, необходимо соблюдать правильную технику. Важно поднимать пятки максимально высоко, одновременно прижимая переднюю часть стопы к полу. Затем медленно опускайте пятки, ощущая напряжение в голенях.
Эксперты рекомендуют проводить это упражнение ежедневно, чтобы обеспечить постепенное укрепление мышц и активацию обмена веществ.
Исследование, проведенное профессором Марком Гамильтоном и его командой, раскрывает удивительные результаты активации камбаловидной мышцы.
Оказывается, это простое на первый взгляд упражнение оказывает значительный положительный эффект на организм.
Оно не только способствует снижению уровня сахара в крови более чем на 52%, но и снижает потребность в инсулине на 60%. Кроме того, упражнение способствует активному расщеплению жировых отложений в организме, ускоряя метаболизм в два раза и снижая уровень общего жира в крови.
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