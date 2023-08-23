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Открытия ученых Миланского университета: Положительное влияние пива на здоровье

2:27
Здоровье

Исследование, проведенное экспертами из Миланского университета Бикокка, оставило интересные выводы о позитивном воздействии некоторых разновидностей пива на организм человека, сообщает MedPulse.

Открытия ученых Миланского университета: Положительное влияние пива на здоровье
Фото: "Beer" by Tim Dobson is licensed under CC BY 2.0.

Отборные сорта пива 

Важно подчеркнуть, что этот результат применим к ограниченному кругу сортов пива, способных препятствовать развитию опасных заболеваний.

Эти выводы могут оказаться ценными для широкой аудитории, особенно для людей, активно следящих за своим физическим состоянием и стремящихся минимизировать риск различных заболеваний.

Благотворное воздействие пива на организм

Исследование выявило, что некоторые сорта пива способны эффективно избавлять организм от вредных токсинов.

Эти токсины, которые могут негативно сказаться на работе мозга, представляют опасность для человеческого организма.

Научные исследования показали, что особые антиоксиданты, содержащиеся в цветках хмеля, играют ключевую роль в способности пива справляться с этими токсинами и минимизировать их воздействие.

Хмель Теттнанг: Незаменимый компонент для здоровья

Проанализировав четыре различных сорта хмеля, ученые пришли к выводу, что наиболее ценные свойства имеет немецкий сорт хмеля — Теттнанг.

Этот вид хмеля содержится в нескольких видах светлого эля, а также в светлом и янтарном лагере.

Пиво, приготовленное на основе хмеля Теттнанг, обладает высоким содержанием антибиотиков, которые активно борются с воспалительными процессами в организме, включая головной мозг.

Таким образом, данное пиво может оказаться весьма полезным для людей, желающих снизить риск развития болезни Альцгеймера и других нейрологических проблем.

Разумное употребление — залог успеха

Научные исследования дают важное предостережение: полученные результаты не должны восприниматься как оправдание к чрезмерному потреблению алкоголя.

Все положительные эффекты касаются лишь определенных сортов пива, в которых присутствует хмель Теттнанг.

Злоупотребление алкоголем, наоборот, может способствовать деградации мозга и оказывать негативное воздействие на общее состояние организма. Поэтому крайне важно помнить о мере и воздержанности при употреблении алкогольных напитков.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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