Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Садальский высказался об успехах индусов на Луне
Уролог Холи ответил на самые частые вопросы пациентов
Российский путешественник рассказал, почему американский хлеб "ватный"
52 жителя Нижегородской области получили государственные награды
Экспедиция Таниты Нонсрирачи обнаружила древних паразитов в отпечатке копролита
Врач Носарева: плохому цвету лица курильщики обязаны продуктам распада никотина
Врач-диетолог Нефёдова рассказала, кому противопоказано пить минеральную воду
Александр Лубенников: Продукты для сексуального здоровья мужчин
Эксперты Symprove: Женщины испытывают чувство усталости 15 дней каждого месяца

Диетолог Гинзбург: Отказ от этого продукта продлит вашу жизнь на 15 лет

2:57
Здоровье

Современный образ жизни нередко сопровождается увлечением сладкими продуктами, однако их избыток может стать подрывной шахтой для продолжительности жизни.

Диетолог Гинзбург: Отказ от этого продукта продлит вашу жизнь на 15 лет
Фото: "Sugar" by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Результаты исследования директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, признанного врача-диетолога медицинских наук Михаила Гинзбурга показали, что отказ от сахара способен подарить нам дополнительные 10, а то и 15 лет активной и радостной жизни.

Вред сахара для организма: Метаболизм и заболевания

Экспертные исследования говорят о том, что чрезмерное потребление сахара негативно влияет на метаболизм, что, в свою очередь, приводит к преждевременному появлению возрастных заболеваний.

Вредные последствия не ограничиваются лишь этим — гипертоническая болезнь также может быть результатом избытка сахара в рационе.

Михаил Гинзбург отмечает, что для поддержания здоровья и долголетия альтернативу обычному сахару можно найти в разнообразных фруктах. Тем не менее, следует помнить, что и здесь важно не переусердствовать, поскольку фрукты содержат естественный сахар, фруктозу, чрезмерное употребление которой также может вызвать негативные последствия.

7 Положительных сдвигов в здоровье при отказе от сахара

Поддержание здоровья сердца

Минимизация потребления сахара оказывает благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы. Это помогает снизить риск сердечных заболеваний и поддерживает нормальное функционирование сердца.

Нормализация уровня сахара в крови

Избыток сахара в организме может привести к развитию диабета и другим проблемам с уровнем сахара в крови. Отказ от излишков сахара помогает стабилизировать глюкозу и снизить риск развития сахарного диабета.

Управление весом

Снижение потребления сахара способствует более эффективному контролю за весом организма. Избыток сахара в рационе часто связан с набором лишнего веса и ожирением.

Поддержание здоровья печени

Излишки сахара могут негативно повлиять на функции печени, приводя к жировой инфильтрации и другим проблемам. Сокращение потребления сахара помогает уменьшить риск заболеваний печени.

Борьба с депрессией

Связь между потреблением сахара и депрессией хорошо документирована. Отказ от излишков сахара может помочь снизить риск развития депрессии и улучшить психоэмоциональное состояние.

Укрепление здоровья полости рта

Меньшее количество сахара в рационе способствует уменьшению риска кaries и других проблем с зубами и деснами.

Улучшение кожного покрова

Сокращение потребления сахара может помочь снизить появление акне и улучшить общее состояние кожи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Главный вред сахара и 10 добавок для решения проблемы высокого сахара в крови
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Подруга рассказала о последней смс погибшего в коллекторе Москвы

Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.

Подруга погибшего в коллекторе Москвы Дмитрия Маркушина рассказала о его последней смс
Источник в Минобороны подтвердил освобождение от должности генерала Суровикина
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
В США нашли выход из неудач контрнаступления ВСУ. Поможет ли? Любовь Степушова "39 секунд и всё": США уже рассчитали угрозу от "Цирконов" у границ Олег Володин В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
"Сериала не будет, расходимся": Лопырева прокомментировала слухи о романе с Абрамовичем
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Глава Совбеза Абхазии ответил на заявление Медведева о присоединении
Последние материалы
Российская ПВО сбила два украинских беспилотника над Белгородской областью
США разрешили: японцы сбросом с АЭС "Фукусима" отравят Тихий океан
СКР: в Якутии два брата убили 56-летнего отца из-за ссоры
Кто из звезд появится в новом сезоне шоу "Новых звезд в Африке"
Экономист Разуваев: создание расчётной единицы БРИКС не изменит жизнь граждан РФ
Нутрициолог рассказала о пользе берёзового сока
Улун: Как этот экзотический чай помогает снизить вес и поддержать здоровье
Экономист Добромыслов призвал скорректировать систему расчёта пенсий в РФ
Валя Карнавал публично поддержала Сашу Стоуна
Эксперт перечислила места, где можно подхватить кишечную палочку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников