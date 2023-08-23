Современный образ жизни нередко сопровождается увлечением сладкими продуктами, однако их избыток может стать подрывной шахтой для продолжительности жизни.
Результаты исследования директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, признанного врача-диетолога медицинских наук Михаила Гинзбурга показали, что отказ от сахара способен подарить нам дополнительные 10, а то и 15 лет активной и радостной жизни.
Экспертные исследования говорят о том, что чрезмерное потребление сахара негативно влияет на метаболизм, что, в свою очередь, приводит к преждевременному появлению возрастных заболеваний.
Вредные последствия не ограничиваются лишь этим — гипертоническая болезнь также может быть результатом избытка сахара в рационе.
Михаил Гинзбург отмечает, что для поддержания здоровья и долголетия альтернативу обычному сахару можно найти в разнообразных фруктах. Тем не менее, следует помнить, что и здесь важно не переусердствовать, поскольку фрукты содержат естественный сахар, фруктозу, чрезмерное употребление которой также может вызвать негативные последствия.
Минимизация потребления сахара оказывает благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы. Это помогает снизить риск сердечных заболеваний и поддерживает нормальное функционирование сердца.
Избыток сахара в организме может привести к развитию диабета и другим проблемам с уровнем сахара в крови. Отказ от излишков сахара помогает стабилизировать глюкозу и снизить риск развития сахарного диабета.
Снижение потребления сахара способствует более эффективному контролю за весом организма. Избыток сахара в рационе часто связан с набором лишнего веса и ожирением.
Излишки сахара могут негативно повлиять на функции печени, приводя к жировой инфильтрации и другим проблемам. Сокращение потребления сахара помогает уменьшить риск заболеваний печени.
Связь между потреблением сахара и депрессией хорошо документирована. Отказ от излишков сахара может помочь снизить риск развития депрессии и улучшить психоэмоциональное состояние.
Меньшее количество сахара в рационе способствует уменьшению риска кaries и других проблем с зубами и деснами.
Сокращение потребления сахара может помочь снизить появление акне и улучшить общее состояние кожи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Близкая подруга погибшего на экскурсии по подземным коллекторам Москвы Дмитрия Маркушина рассказала, что он был верующим человеком и вёл аскетичный образ жизни.