Диетолог Гинзбург: Отказ от этого продукта продлит вашу жизнь на 15 лет

2:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современный образ жизни нередко сопровождается увлечением сладкими продуктами, однако их избыток может стать подрывной шахтой для продолжительности жизни.

Фото: "Sugar" by Uwe Hermann is licensed under CC BY-SA 2.0.

Результаты исследования директора Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, признанного врача-диетолога медицинских наук Михаила Гинзбурга показали, что отказ от сахара способен подарить нам дополнительные 10, а то и 15 лет активной и радостной жизни.

Вред сахара для организма: Метаболизм и заболевания

Экспертные исследования говорят о том, что чрезмерное потребление сахара негативно влияет на метаболизм, что, в свою очередь, приводит к преждевременному появлению возрастных заболеваний.

Вредные последствия не ограничиваются лишь этим — гипертоническая болезнь также может быть результатом избытка сахара в рационе.

Михаил Гинзбург отмечает, что для поддержания здоровья и долголетия альтернативу обычному сахару можно найти в разнообразных фруктах. Тем не менее, следует помнить, что и здесь важно не переусердствовать, поскольку фрукты содержат естественный сахар, фруктозу, чрезмерное употребление которой также может вызвать негативные последствия.

7 Положительных сдвигов в здоровье при отказе от сахара

Поддержание здоровья сердца

Минимизация потребления сахара оказывает благоприятное воздействие на работу сердечно-сосудистой системы. Это помогает снизить риск сердечных заболеваний и поддерживает нормальное функционирование сердца.

Нормализация уровня сахара в крови

Избыток сахара в организме может привести к развитию диабета и другим проблемам с уровнем сахара в крови. Отказ от излишков сахара помогает стабилизировать глюкозу и снизить риск развития сахарного диабета.

Управление весом

Снижение потребления сахара способствует более эффективному контролю за весом организма. Избыток сахара в рационе часто связан с набором лишнего веса и ожирением.

Поддержание здоровья печени

Излишки сахара могут негативно повлиять на функции печени, приводя к жировой инфильтрации и другим проблемам. Сокращение потребления сахара помогает уменьшить риск заболеваний печени.

Борьба с депрессией

Связь между потреблением сахара и депрессией хорошо документирована. Отказ от излишков сахара может помочь снизить риск развития депрессии и улучшить психоэмоциональное состояние.

Укрепление здоровья полости рта

Меньшее количество сахара в рационе способствует уменьшению риска кaries и других проблем с зубами и деснами.

Улучшение кожного покрова

Сокращение потребления сахара может помочь снизить появление акне и улучшить общее состояние кожи.

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