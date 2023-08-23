Врачи назвали эффективные способы защиты от Covid-19

4:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Увеличение роста заболеваемости в Москве и Регионах

За период с 14 по 20 августа в столице было выявлено 967 случаев заражения COVID-19. Эти данные предоставлены на официальном портале "Стопкоронавирус.рф". Следует отметить, что данное число превышает аналогичный показатель на 23%, сравнивая с предыдущей неделей с 7 по 13 августа, когда было зафиксировано 787 случаев заражения. Также радует тот факт, что количество выздоровевших от инфекции значительно возросло. В течение прошлой недели от болезни удалось излечиться 789 человекам, об этом сообщает Москва 24.

Фото: Mos.ru, CC BY 4.0

Увеличение госпитализаций и показателей заболеваемости

Значительное увеличение числа госпитализаций было зарегистрировано в 28 российских субъектах, включая 11 регионов, где эти показатели превышают средний уровень для всей страны. Коэффициент заболеваемости новой коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения составил 2,36 за прошедшую неделю, что является увеличением на 16,1% по сравнению с предыдущей неделей.

Влияние сезонных факторов на заболеваемость

Специалисты Роспотребнадзора предостерегают о том, что осенний период сопряжен с повышенными рисками распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. Это наблюдается на протяжении многих лет и обусловлено, в частности, возвращением граждан из отпусков и учебных заведений. В Роспотребнадзоре подчеркивают, что COVID-19 становится все более похожим на сезонную инфекцию, проявляющуюся усилением заболеваемости в осенне-зимний период и снижением в летние месяцы.

Ключевые меры защиты

Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции существует два важных правила. Первое — это прохождение вакцинации, а второе — соблюдение личной гигиены. Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркивает, что они эффективны и обязательны для соблюдения.

"Старайтесь избегать многолюдных мест, реже касайтесь поверхностей в общественном транспорте, регулярно мойте руки, используйте антисептик. Если почувствовали первые симптомы заболевания, наденьте маску, чтобы не подвергать риску окружающих. Используйте маску особенно, когда не чувствуете себя хорошо и начинаете кашлять, чтобы не передавать инфекцию", — подчеркивает эксперт.

Важно помнить, что маску следует менять каждые два часа или даже чаще, если она стала влажной от дыхания. Также рекомендуется поддерживать свой иммунитет.

Поддержание здоровья и профилактика

Для укрепления иммунной системы эксперты советуют следовать нескольким простым правилам. Важно обеспечивать себя достаточным сном, избегать стрессов, проводить больше времени на свежем воздухе и употреблять сезонные овощи и фрукты. Лето — это период богатства витаминами и питательными веществами. Особые препараты не требуются, важно лишь регулярно поддерживать свой организм.

Прогноз на осень

Вирусолог и профессор Александр Чепурнов сделал прогноз относительно возможной волны заболеваемости COVID-19 в следующие месяцы.

"Ожидается, что волна будет неинтенсивной. Вирус будет маскироваться под другие респираторные инфекции, такие как ОРВИ или ОРЗ, что уже давно привычно для нас", — поясняет специалист.

Однако, следует заметить, что данная волна, скорее всего, пройдет мимолетно, так как большинство случаев заражения коронавирусом протекает в легкой форме, и все меньше людей обращается за медицинской помощью, заключает Чепурнов.

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