Процедура маточной трансплантации стала медицинским прорывом благодаря женщине, которая уже родила двоих детей и решила подарить свою матку для этой инновационной операции.
В феврале медики из Imperial College NHS Trust в Лондоне и Оксфордской университетской больницы выполнили революционную задачу.
В операции, продолжавшейся почти 24 часа, участвовали более 30 сотрудников.
Операция была признана "невероятно успешной". Младшая сестра теперь надеется забеременеть через искусственное оплодотворение (ЭКО) позже в этом году. Медики, тем временем, намерены провести вторую трансплантацию пациентке осенью.
Профессор Ричард Смит, один из хирургов, заявил:
"Это было невероятно."
"Думаю, это, возможно, была самая напряженная неделя в моей хирургической карьере, но также невероятно позитивная."
"Донор и реципиент вне себя от радости. Мне действительно приятно, что у нас есть донор, который полностью вернулся к нормальной жизни после такой большой операции, и реципиент чувствует себя очень хорошо."
Пациентка заранее заморозила яичники перед процедурой и теперь принимает лекарства, чтобы предотвратить отторжение организмом новой матки, прежде чем начнет попытки лечения бесплодия с мужем.
Врачи планируют оставить матку внутри пациентки на протяжении пяти лет, прежде чем они извлекут ее.
Первый ребенок, рожденный после этой процедуры, появился на свет в 2013 году в Швеции, но такая операция остается нечастой.
Другой хирург из Оксфордского центра по трансплантации, Изабель Кирога, заявила:
"Ее матка функционирует идеально, и мы тщательно следим за ее прогрессом."
Пациентка родилась с редким заболеванием Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, которое может привести к недоразвитию влагалища и матки у женщин или даже отсутствию матки.
Обе стороны прошли обязательное консультирование и получили одобрение от Управления по вопросам человеческих тканей перед тем, как операция была проведена.
Мисс Кирога сказала:
"Причина, по которой мы ждем и не идем сразу на ЭКО, заключается в том, чтобы убедиться, что она стабильна, и операция прошла успешно."
Благотворительная организация под названием Womb Transplant UK оплатила процедуру, стоимость которой составила £25,000 за использование больницы и оборудования системы общественного здравоохранения.
В настоящее время организация получила разрешение на финансирование операции для пятерых пациенток.
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