Прорыв в медицине: женщина стала донором матки для своей сестры

2:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Процедура маточной трансплантации стала медицинским прорывом благодаря женщине, которая уже родила двоих детей и решила подарить свою матку для этой инновационной операции.

Фото: официальный сат минздрава России

В феврале медики из Imperial College NHS Trust в Лондоне и Оксфордской университетской больницы выполнили революционную задачу.

В операции, продолжавшейся почти 24 часа, участвовали более 30 сотрудников.

Операция была признана "невероятно успешной". Младшая сестра теперь надеется забеременеть через искусственное оплодотворение (ЭКО) позже в этом году. Медики, тем временем, намерены провести вторую трансплантацию пациентке осенью.

Профессор Ричард Смит, один из хирургов, заявил:

"Это было невероятно." "Думаю, это, возможно, была самая напряженная неделя в моей хирургической карьере, но также невероятно позитивная." "Донор и реципиент вне себя от радости. Мне действительно приятно, что у нас есть донор, который полностью вернулся к нормальной жизни после такой большой операции, и реципиент чувствует себя очень хорошо."

Пациентка заранее заморозила яичники перед процедурой и теперь принимает лекарства, чтобы предотвратить отторжение организмом новой матки, прежде чем начнет попытки лечения бесплодия с мужем.

Врачи планируют оставить матку внутри пациентки на протяжении пяти лет, прежде чем они извлекут ее.

Первый ребенок, рожденный после этой процедуры, появился на свет в 2013 году в Швеции, но такая операция остается нечастой.

Другой хирург из Оксфордского центра по трансплантации, Изабель Кирога, заявила:

"Ее матка функционирует идеально, и мы тщательно следим за ее прогрессом."

Пациентка родилась с редким заболеванием Майера-Рокитанского-Кюстера-Хаузера, которое может привести к недоразвитию влагалища и матки у женщин или даже отсутствию матки.

Обе стороны прошли обязательное консультирование и получили одобрение от Управления по вопросам человеческих тканей перед тем, как операция была проведена.

Мисс Кирога сказала:

"Причина, по которой мы ждем и не идем сразу на ЭКО, заключается в том, чтобы убедиться, что она стабильна, и операция прошла успешно."

Благотворительная организация под названием Womb Transplant UK оплатила процедуру, стоимость которой составила £25,000 за использование больницы и оборудования системы общественного здравоохранения.

В настоящее время организация получила разрешение на финансирование операции для пятерых пациенток.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.