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Кофеин может улучшить функции щитовидной железы

2:55
Здоровье

Новое исследование предполагает, что потребление кофеина в пределах нормы может иметь нелинейную связь с уровнем щитовидной железы и потенциально может улучшить функцию щитовидной железы у людей с нарушениями обмена веществ. Исследование, проведенное Ю Чжоу и его коллегами с кафедры восстановительной медицины Фуцзяньского медицинского университета, было направлено на изучение влияния потребления кофеина на уровень гормонов щитовидной железы, которые играют решающую роль в обмене веществ и неврологическом развитии. Рассказывает medscape.

Кофеин может улучшить функции щитовидной железы
Фото: "Turk Khavesi (Turkish Coffee)" by insidious_plots is licensed under CC BY 2.0.

В исследовании использовались данные Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES) за 2007-2012 годы, в котором приняли участие 2582 человека. Участники были разделены на три подгруппы в зависимости от таких факторов, как пол, возраст, индекс массы тела (ИМТ), гипергликемия, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания головного мозга (ССЗ).

Результаты показали, что потребление кофеина нелинейно коррелировало с уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) у участников с нарушениями обмена веществ. В подгруппе с умеренным потреблением кофеина (9,97 — 264,97 мг/сут) наблюдалась обратная связь, приводящая к снижению уровня ТТГ. Однако не было обнаружено существенной связи между потреблением кофеина, превышающим 264,97 мг, и уровнем ТТГ.

Важно отметить, что типичная чашка кофе весом 250 грамм содержит от 80 до 100 мг кофеина, а Управление по контролю за продуктами и лекарствами США считает, что 400 мг кофеина в день безопасны для здоровых взрослых.

Авторы исследования предполагают, что кофеин может влиять на активность щитовидной железы, воздействуя на функцию гипофиза, которая модулирует секрецию гормонов гипофиза, влияющих на гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему. Однако они признают необходимость дальнейших исследований, чтобы подтвердить эти эффекты и понять задействованные механизмы.

Комментируя исследование, некоторые эксперты обратили внимание на ограничения, такие как исключение различных групп пациентов и потенциальные предубеждения. Хотя исследование предполагает потенциальную связь между кофеином и функцией щитовидной железы, необходимы более тщательные и перспективные исследования, чтобы установить причинно-следственную связь между более высоким потреблением кофе, метаболическим здоровьем и риском заболеваний щитовидной железы.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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