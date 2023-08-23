Доктор Джануцци рассказал о связи между сахарным диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями

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Результаты исследования и перспективы

Сахарный диабет увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Новое исследование еще раз подтвердило это, и исследовательская группа разработала кровяной тест на основе биомаркеров, который может выявить инфаркты и болезни почек у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.

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Исследование и его результаты

В последнем исследовании, опубликованном в журнале Американской ассоциации сердца Circulation, ученые оценили кровь более 2600 участников и выявили четыре конкретных биомаркера, связанных с тяжестью будущих осложнений сердечно-сосудистой и почечной систем.

Биомаркеры и их значение

Биомаркеры — это измеримые характеристики организма, которые служат предупреждающими знаками заболеваний.

Участники были частью клинического исследования, направленного на изучение эффекта препарата от сахарного диабета канаглифлозина на уменьшение тяжести осложнений сердца и почек. Ученые измерили биомаркеры в образцах крови участников в начале исследования, спустя один год и через три года. На основании результатов их разделили на категории с низким, средним и высоким риском.

Люди с высокой концентрацией биомаркеров в начале исследования имели более тяжелые проблемы с сердцем и почками на протяжении трехлетнего периода наблюдения.

Важность исследования

"В данном исследовании биомаркеры использовались для измерения базового уровня и влияния канаглифлозина на биомаркеры на протяжении трех лет наблюдения, а также для анализа связи между концентрацией биомаркеров и их изменениями с года на год для прогнозирования сердечно-сосудистых и почечных осложнений", — сказал доктор Джеймс Джануцци, главный автор исследования и профессор медицины Гарвардской медицинской школы. "Учитывая, что Американская ассоциация сердца/Американский колледж кардиологов и Американская ассоциация по диабету теперь все рекомендуют измерение биомаркеров для повышения способности прогнозировать риск у лиц с сахарным диабетом 2 типа, эти результаты могут значительно расширить область применения тестов на основе биомаркеров, дополнительно повышая точность", — добавил Джануцци.

Эффективность препарата канаглифлозин

Участники, принимавшие канаглифлозин, имели более низкие уровни биомаркеров через один год и три года по сравнению с теми, кто принимал плацебо, что указывает на эффективность препарата в снижении риска осложнений у пациентов с сахарным диабетом.

Перспективы и дальнейшие исследования

"Было успокаивающе обнаружить, что канаглифлозин наиболее эффективно снижает риски у людей с наивысшими шансами развития осложнений. Для более глубокого понимания того, как развивается и прогрессирует сахарный диабет 2 типа в связке с заболеваниями почек, будущие исследования помогут инициировать спасительные терапии на более ранних этапах, еще до появления симптомов сердечно-сосудистых и почечных заболеваний", — сказал Джануцци в пресс-релизе.

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