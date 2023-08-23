Полоскание полости рта в течение 30 секунд может выявить риск сердечных заболеваний

Состояние ваших десен может дать важную информацию о состоянии вашей сердечно-сосудистой системы. Основываясь на этой хорошо зарекомендовавшей себя связи, исследователи теперь предлагают возможность прогнозировать сердечные заболевания с помощью быстрого 30-секундного полоскания полости рта физиологическим раствором даже у молодых и в остальном здоровых людей. Сообщает Medical Daily.

Фото: "Digestive system - Oral cavity -- Smart-Servier" by Laboratoires Servier is licensed under CC BY-SA 3.0.

В недавнем исследовании ученые стремились определить, могут ли белые кровяные тельца, обнаруженные в слюне, которые связаны с заболеванием десен, служить ранним показателем плохого состояния артерий и потенциальных сердечно-сосудистых проблем.

Предыдущие исследования показали, что люди с пародонтитом, тяжелой инфекцией десен, приводящей к потере зубов, сталкиваются с повышенным риском сердечных заболеваний. Симптомы пародонтита включают отек десен, кровоточивость, неприятный запах изо рта и болезненное жевание. Ученые полагают, что воспалительные агенты при пародонтите могут попадать в кровоток через десны, способствуя повреждению сердечно-сосудистой системы.

"Даже у молодых здоровых взрослых низкий уровень воспалительной нагрузки в полости рта может оказывать влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы — одной из ведущих причин смерти в Северной Америке", — объяснил Тревор Кинг из Канадского университета Маунт-Ройял, который был автором-корреспондентом исследования.

В исследовании приняли участие 28 некурящих в возрасте от 18 до 30 лет без каких-либо сопутствующих заболеваний. Участники должны были поститься в течение шести часов, исключая воду, прежде чем отправиться в лабораторию. В лаборатории они полоскали рот водопроводной водой в течение 10 секунд, а затем физиологическим раствором в течение 30 секунд. Собранные образцы солевого раствора для полоскания были проанализированы в лаборатории. После полоскания полости рта исследователи провели различные оценки, включая электрокардиограммы (ЭКГ), проверку артериального давления, скорости пульсовой волны (указывающей на жесткость артерий) и измерения опосредованной потоком дилатации (указывающей на расширение артерий).

У тех, у кого в слюне было высокое содержание лейкоцитов, наблюдалось слабое расширение кровеносных сосудов, что связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи предполагают, что тест на полоскание полости рта можно было бы легко включить в регулярные осмотры у семейных врачей или стоматологов. Это обеспечивает простой метод измерения воспаления полости рта и его потенциального влияния на общее состояние здоровья.

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