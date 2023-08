Полоскание полости рта в течение 30 секунд может выявить риск сердечных заболеваний

Состояние ваших десен может дать важную информацию о состоянии вашей сердечно-сосудистой системы. Основываясь на этой хорошо зарекомендовавшей себя связи, исследователи теперь предлагают возможность прогнозировать сердечные заболевания с помощью быстрого 30-секундного полоскания полости рта физиологическим раствором даже у молодых и в остальном здоровых людей. Сообщает Medical Daily.

Фото: "Digestive system - Oral cavity -- Smart-Servier" by Laboratoires Servier is licensed under CC BY-SA 3.0.