Восемь признаков, указывающих на слабую иммунную систему

3:38 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Роль иммунной системы в здоровой жизни нельзя недооценивать. Несмотря на то, что пандемия COVID-19 дала нам всем интенсивный курс по важной роли защитных механизмов организма, некоторые сигналы, такие как частые инфекции и усталость, часто могут быть упущены.

Фото: "Сердце" by radev is licensed under CC BY 2.0.

Вот признаки, на которые следует обратить внимание:

1. Частые инфекции

Частые простуды, грипп и инфекции могут быть предупреждающим сигналом о том, что у организма слабый защитный механизм. Согласно Американской Академии Аллергии, Астмы и Иммунологии, необходимость более четырех курсов антибиотиков в год у детей и более двух курсов у взрослых может быть признаком слабого иммунитета.

2. Проблемы с пищеварением

Исследования показали, что низкое количество полезных бактерий и микробов в кишечнике может повлиять на иммунитет людей. Частые проблемы с пищеварением, такие как понос, газы или запоры, могут быть ранними сигналами о компрометированном иммунитете.

3. Потеря веса

Необъяснимая потеря веса может указывать на скрытые проблемы со здоровьем и слабый иммунитет.

4. Частые проблемы с кожей

Появление сыпи и инфекций на коже свидетельствует о дефиците в иммунной системе.

5. Медленное заживление

Если вы замечаете, что ожоги или порезы заживают необычно долго, вам следует обратиться к специалисту по здоровью, так как это может быть признаком слабой иммунной системы.

6. Внезапное появление аллергий

Повышенная чувствительность к продуктам питания и внезапное появление аллергических реакций — признаки нарушенной иммунной функции.

7. Усталость

Когда иммунная система перегружена, вы можете чувствовать хроническую усталость, усталость, которая не улучшается после отдыха.

8. Аутоиммунные нарушения

Это состояние, при котором иммунная система по ошибке атакует ткани организма. Диагноз состояний, таких как ревматоидный артрит, лупус или целиакия, свидетельствует о неправильной работе иммунной системы.

Советы по поддержанию здоровой иммунной системы

1. Сон

Качество и количество сна могут повлиять на иммунную систему. Исследования показали, что адекватный сон может снизить воспаление и улучшить запас антител, необходимых для борьбы с инфекциями.

2. Витамин D

Низкий уровень витамина D связан с повышенным риском инфекций, включая COVID-19 и аутоиммунные нарушения. Проверка уровня витамина D в крови и при необходимости его дополнение может помочь в укреплении иммунитета.

3. Управление стрессом

Хронический стресс увеличивает воспаление и подавляет иммунную систему. Управление стрессом с помощью медитации, дыхательных упражнений и других техник может укрепить иммунный ответ.

4. Бросить курить и умеренно употреблять алкоголь

Курение и употребление алкоголя негативно влияют на иммунную систему. Ограничение потребления алкоголя и бросок курения могут обратить эти негативные эффекты.

5. Физическая активность и здоровый вес

Сбалансированное питание и здоровый образ жизни могут помочь достичь здорового веса, необходимого для нормальной работы иммунной системы.

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