Диетолог Михаил Гинзбург: Морковь — суперпродукт для диабетиков

1:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Морковь давно завоевала репутацию суперпродукта для диабетиков, и в этом есть значительные обоснования.

Фото: Jonathunder, GFDL 1.2

Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал морковь оптимальным продуктом для людей, страдающих диабетом, благодаря её уникальным свойствам, об этом сообщает MedPulse.

Низкий гликемический индекс моркови

Один из ключевых параметров для диабетиков — гликемический индекс продуктов. Чем этот показатель меньше, тем более умеренно уровень глюкозы в крови повышается после приёма пищи. Морковь в этом аспекте вызывает удивление — у неё низкий гликемический индекс, который составляет всего 30-32 процента.

Богатство пищевых волокон

Морковь — настоящий кладезь пищевых волокон. Из этого и ещё одно преимущество для диабетиков. Пищевые волокна способствуют замедлению усвоения глюкозы и снижению гликемического индекса в организме. Наличие всего пяти-шести граммов углеводов на 100 граммов моркови делает её оптимальным выбором для тех, кто следит за уровнем сахара в крови.

Морковь в разных приготовлениях

Свойство моркови — универсальность в готовке. Михаил Гинзбург подчёркивает, что этот корнеплод одинаково полезен сырым, варёным и тушёным. При тепловой обработке морковь не лишается своих ценных свойств, что делает её неотъемлемой частью диабетического рациона.

Сочетание с другими продуктами

Морковь гармонично взаимодействует с различными продуктами, и её добавление в блюда понижает общий гликемический индекс приёма пищи. Попробуйте добавить морковь в салаты, овощные рагу или сварить суп с этим удивительным корнеплодом.

Такое сочетание помогает поддерживать стабильный уровень глюкозы в крови и наслаждаться вкусной и полезной пищей.

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