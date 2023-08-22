Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью

2:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Головокружение — распространенный симптом, с которым сталкиваются многие россияне.

Фото: "Dizzy" by mripp is licensed under CC BY 2.0.

Ощущение, будто окружающие предметы и стены движутся перед глазами, может быть не только результатом усталости, но и сигналом о возможных серьезных проблемах со здоровьем.

В этой статье мы расскажем о природе головокружения, связанных с ним болезнях и том, когда следует обратиться за медицинской помощью.

Головокружение: Определение и симптомы

Головокружение — это ощущение потери равновесия или слабости, часто сопровождаемое вращением окружающего пространства. Медицинский взгляд на это состояние заключается в ощущении неустойчивости и дезориентации, а не просто кружении головы.

Связь головокружения с заболеваниями

Головокружение может быть связано с различными состояниями и заболеваниями. Оно может быть следствием неправильного питания, вирусных инфекций или нарушений артериального давления. Важно разобраться в возможных причинах:

Проблемы с артериальным давлением

Артериальное давление играет важную роль в обеспечении кровью органов и тканей. Высокое давление (гипертония) увеличивает риск серьезных заболеваний, включая инсульт и сердечные проблемы. Низкое давление может вызвать недостаток кровоснабжения органов, что также может привести к головокружению.

Нарушение сердечного ритма

Порой головокружение связано с нарушениями сердечного ритма, которые могут привести к недостаточному кислороду и крови в мозге. У людей с тяжелыми заболеваниями сердца аномальные ритмы могут стать причиной внезапной сердечной смерти.

Ушные инфекции

Ушная инфекция может повлиять на сигналы, поступающие от центра равновесия или глаз к мозгу. Это состояние может вызвать чувство головокружения.

В большинстве случаев ушные инфекции не вызывают серьезных осложнений, но в редких случаях инфекция может распространиться и повредить головной мозг.

Риск инсульта

Инсульт, особенно в областях мозга, контролирующих баланс, может вызвать ощущение вращения или движения. Головокружение может быть симптомом инсульта и требует немедленного вмешательства медицинских специалистов.

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Одно простое упражнение от головокружения