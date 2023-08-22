Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Восемь признаков, указывающих на слабую иммунную систему
Испанские ученые назвали связь храпа, рака и тромбообразования
В США заявили, что Зеленский обвинил Залужного в провале контрнаступления
Путин заявил, что экономика стран БРИКС превосходит экономику G7
Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%
Исследователи рассказали про самые полезные комнатные растения
Диетолог Михаил Гинзбург: Морковь — суперпродукт для диабетиков
Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США
Иран представил новый боевой беспилотник

Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью

2:22
Здоровье

Головокружение — распространенный симптом, с которым сталкиваются многие россияне.

Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью
Фото: "Dizzy" by mripp is licensed under CC BY 2.0.

Ощущение, будто окружающие предметы и стены движутся перед глазами, может быть не только результатом усталости, но и сигналом о возможных серьезных проблемах со здоровьем.

В этой статье мы расскажем о природе головокружения, связанных с ним болезнях и том, когда следует обратиться за медицинской помощью.

Головокружение: Определение и симптомы

Головокружение — это ощущение потери равновесия или слабости, часто сопровождаемое вращением окружающего пространства. Медицинский взгляд на это состояние заключается в ощущении неустойчивости и дезориентации, а не просто кружении головы.

Связь головокружения с заболеваниями

Головокружение может быть связано с различными состояниями и заболеваниями. Оно может быть следствием неправильного питания, вирусных инфекций или нарушений артериального давления. Важно разобраться в возможных причинах:

Проблемы с артериальным давлением

Артериальное давление играет важную роль в обеспечении кровью органов и тканей. Высокое давление (гипертония) увеличивает риск серьезных заболеваний, включая инсульт и сердечные проблемы. Низкое давление может вызвать недостаток кровоснабжения органов, что также может привести к головокружению.

Нарушение сердечного ритма

Порой головокружение связано с нарушениями сердечного ритма, которые могут привести к недостаточному кислороду и крови в мозге. У людей с тяжелыми заболеваниями сердца аномальные ритмы могут стать причиной внезапной сердечной смерти.

Ушные инфекции

Ушная инфекция может повлиять на сигналы, поступающие от центра равновесия или глаз к мозгу. Это состояние может вызвать чувство головокружения.

В большинстве случаев ушные инфекции не вызывают серьезных осложнений, но в редких случаях инфекция может распространиться и повредить головной мозг.

Риск инсульта

Инсульт, особенно в областях мозга, контролирующих баланс, может вызвать ощущение вращения или движения. Головокружение может быть симптомом инсульта и требует немедленного вмешательства медицинских специалистов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Одно простое упражнение от головокружения
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"

Американский наёмник пообещал отцу рассказать о миссии ВСУ, как только вернётся с задания.

DM: наёмник ВСУ из США пообещал рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять", но погиб
Генерал Сергей Суровикин снят с должности командующего ВКС России
Генерал Сергей Суровикин снят с должности
Названа причина отставки генерала армии Суровикина
Тела всех участников экскурсии по подземным коллекторам найдены в Москве
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Владимир Малышев ответил Ахеджаковой на прощании с Ясуловичем
"Мы в России жить не будем": актер Белый вспомнил об ультиматуме жене
Командир отделения ВСУ расстрелял бойца, испугавшегося наступления армии России
Командир отделения ВСУ расстрелял бойца, испугавшегося наступления армии России
Последние материалы
Путин: в 2024 году в России запланировано повышение МРОТ на 18,5%
Врачи про головокружение: Причины, симптомы и когда обращаться за помощью
Исследователи рассказали про самые полезные комнатные растения
Диетолог Михаил Гинзбург: Морковь — суперпродукт для диабетиков
Украина не отслеживает места применения кассетных бомб США
Иран представил новый боевой беспилотник
ООН создает цифровую армию для борьбы с онлайн-дезинформацией
Сами Соланки: Солнце стало слишком активным – как это повлияет на Землю?
Мишустин назвал дефицит специалистов вызовом для экономики РФ
Гепрокуратура; У бывшего замглавы Сочи изъяли активы на 192 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников