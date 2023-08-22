Испанские ученые назвали связь храпа, рака и тромбообразования

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это распространенное заболевание, связанное с прекращением дыхания во сне.
Недавнее исследование, проведенное Европейским респираторным обществом (ERS) в Испании, выявило связь между СОАС и повышенным риском рака, снижением умственной деятельности и тромбообразования. В данной статье мы рассмотрим основные выводы этого исследования и его важные последствия.
Исследование, проведенное на более чем 62 000 пациентах в Швеции, подтвердило связь между СОАС и повышенным риском развития рака.
Пациенты, страдающие от обструктивного апноэ во сне, имеют повышенный риск развития раковых заболеваний.
Врач Андреас Палм, исследователь и консультант Университета Уппсалы, отметил, что хотя не совсем ясно, вызван ли риск развития рака самим СОАС или сопутствующими факторами, такими как ожирение, кардиометаболические заболевания и образ жизни, недостаток кислорода из-за СОАС является независимым фактором риска.
По оценкам, СОАС затрагивает от 7% до 13% населения, включая россиян. Особенно подвержены риску следующие категории людей:
Исследование также обнаружило, что тяжесть апноэ во сне и ночное кислородное голодание способствуют снижению когнитивных способностей, особенно у пожилых людей.
Ученые отметили, что СОАС связано со снижением определенных когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, исполнительная функция и вербальная память. Однако некоторые аспекты, например, языковые и зрительно-пространственные функции, не пострадали.
Изучение данных также показало, что пациенты с более тяжелой формой СОАС имеют повышенную вероятность развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ).
Те, кто проводит более 6% ночного времени с уровнем кислорода в крови ниже 90% от нормы, имеют почти в два раза больший риск развития ВТЭ.
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