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Испанские ученые назвали связь храпа, рака и тромбообразования

2:30
Здоровье

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — это распространенное заболевание, связанное с прекращением дыхания во сне.

Испанские ученые назвали связь храпа, рака и тромбообразования
Фото: "Snoring away" by dorofofoto is licensed under CC BY 2.0.

Недавнее исследование, проведенное Европейским респираторным обществом (ERS) в Испании, выявило связь между СОАС и повышенным риском рака, снижением умственной деятельности и тромбообразования. В данной статье мы рассмотрим основные выводы этого исследования и его важные последствия.

Связь между СОАС и развитием рака

Исследование, проведенное на более чем 62 000 пациентах в Швеции, подтвердило связь между СОАС и повышенным риском развития рака.

Пациенты, страдающие от обструктивного апноэ во сне, имеют повышенный риск развития раковых заболеваний.

Врач Андреас Палм, исследователь и консультант Университета Уппсалы, отметил, что хотя не совсем ясно, вызван ли риск развития рака самим СОАС или сопутствующими факторами, такими как ожирение, кардиометаболические заболевания и образ жизни, недостаток кислорода из-за СОАС является независимым фактором риска.

Какие группы находятся в зоне риска?

По оценкам, СОАС затрагивает от 7% до 13% населения, включая россиян. Особенно подвержены риску следующие категории людей:

  • Имеющие избыточный вес или страдающие ожирением.
  • Лица, страдающие диабетом.
  • Активные курильщики и лица, злоупотребляющие алкоголем.

Влияние СОАС на умственную деятельность

Исследование также обнаружило, что тяжесть апноэ во сне и ночное кислородное голодание способствуют снижению когнитивных способностей, особенно у пожилых людей.

Ученые отметили, что СОАС связано со снижением определенных когнитивных функций, таких как скорость обработки информации, исполнительная функция и вербальная память. Однако некоторые аспекты, например, языковые и зрительно-пространственные функции, не пострадали.

Риск тромбообразования при СОАС

Изучение данных также показало, что пациенты с более тяжелой формой СОАС имеют повышенную вероятность развития венозной тромбоэмболии (ВТЭ).

Те, кто проводит более 6% ночного времени с уровнем кислорода в крови ниже 90% от нормы, имеют почти в два раза больший риск развития ВТЭ.

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Чем ОПАСЕН храп? — Научпок
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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