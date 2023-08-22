Врач Ирина Андреева рассказала, при каких заболеваниях нельзя есть фрукты

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ирина Андреева, врач-терапевт, поделилась информацией о том, при каких заболеваниях не рекомендуется употреблять большое количество фруктов, сообщает "МедикФорум".

Фото: Dungodung

По её мнению, фруктоза может быть особенно вредной при определенных состояниях организма, например, при подагре — метаболическом заболевании, при котором страдают суставы. Людям, страдающим от этого заболевания, следует ограничивать потребление мяса, субпродуктов, рыбы и алкоголя, так как эти продукты могут привести к резкому повышению уровня мочевой кислоты. Кроме того, при подагре рекомендуется избегать употребления винограда, бананов, манго и вишни.

"Типы фруктов, богатых фруктозой, также могут способствовать увеличению уровня мочевой кислоты и, следовательно, вызывать приступы подагры", — отметила специалист.

В то же время допустимо употребление ягод (клубники, малины, ежевики), персиков, мандаринов, абрикосов и грейпфрутов, так как они содержат меньше фруктозы.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.