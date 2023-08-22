Британский врач Баз Моффат рассказал, как сходить в туалет по-большому с первого раза

Как правильно ходить по-большому с первого раза? Этот вопрос волнует многих.
Британский эксперт по тазовому дну и бывшая профессиональная спортсменка по гребле Баз Моффат взяли на себя миссию разъяснить, как облегчить этот процесс.
Она делится своими советами для удобной дефекации и приводит доказательства, что наши тела предназначены для идеального испражнения.
Баз Моффат утверждает, что секрет успешной дефекации заключается в правильной позе. Она рассказывает, что наши тела способны идеально испражняться, если колени находятся выше уровня бедер. Но большинство европейских и российских туалетов не способствуют этой позе.
Специалист предлагает следующее решение:
Чтобы создать оптимальное положение для дефекации, нужно поднять колени и поставить ступни ровно. Такая поза помогает расслабиться и позволяет кишечнику работать более эффективно.
Баз Моффат рекомендует использовать табуретку для создания удобной позиции. Поставьте табуретку перед унитазом и поставьте на нее ноги.
Затем наклонитесь вперед, сохраняя прямую спину, и расслабьтесь. Это положение позволит кишечнику свободно функционировать.
Специалист также подчеркивает, что важно сидеть в течение определенного времени, чтобы облегчить полный процесс дефекации. Не спешите, а позвольте организму сделать все необходимое.
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