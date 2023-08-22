Врач Мясников рассказал, кто может стать долгожителем

Давайте рассмотрим, какие перспективы у вас на продолжительную жизнь. Эту тему поднял доктор Александр Мясников и опубликовал на своем канале в Telegram изображение, на котором 100 летняя женщина получает зажженную сигарету от своей 75-летней дочери.
"Каждый из нас уникален. У нас разная генетика и разные возможности. Я уже упоминал, что одно и то же лекарство может воздействовать на двух людей с одинаковым весом, полом и возрастом с колоссальной разницей в эффективности — до 1000 раз. Следовательно, то же самое можно сказать и о курении, употреблении алкоголя и питании", — делился своими рассуждениями врач.
Подумайте, сколько времени осталось у вас? Как отмечает доктор Мясников, вероятность дожить до 90 лет связана с здоровым образом жизни. Однако после этой отметки, к сожалению, важное значение начинают играть генетические факторы. Вот почему:
"Если у человека один из родителей или оба дожили до 100 лет, то шансы на достижение этой отметки возраста у него выше в 17 раз, чем у тех, кто не имеет такого наследия", — добавил доктор.
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