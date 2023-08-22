Английские ученые о важном витамине: Дефицит вызывает беспокойство и депрессию:

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Исследователи из Университета Рединга в Великобритании выявили, что витамин В6 имеет способность снижать уровень беспокойства и депрессии.

Фото: "Vitamin Packaging" by colindunn is licensed under CC BY 2.0.

Это витамин стал ключевым фактором, способным повлиять на эмоциональное состояние человека.

Открытия исследования

Исследование, опубликованное в журнале Human Psychopharmacology: Clinical and Experimental, проведенное на Университете Рединга, сфокусировалось на воздействии высоких доз витамина В6 на взрослых.

Исследователи обнаружили, что регулярное употребление добавок витамина В6 в течение месяца снизило уровень тревоги и депрессивных расстройств среди участников.

Влияние витамина В6 на мозговую активность

Исследователи обнаружили, что витамин В6 имеет значительное влияние на мозговую активность. Особенно он полезен в контексте профилактики и лечения резких изменений настроения. Витамин В6 помогает организму вырабатывать специфический химический мессенджер, который подавляет нервные импульсы и способствует снижению беспокойства.

Доктор Дэвид Филд, ведущий автор исследования, объяснил, что баланс между возбуждающими и тормозными нейронами в мозге играет ключевую роль в психологическом состоянии. Нарушение этого баланса связано с расстройствами настроения и некоторыми нейропсихиатрическими состояниями.

Доказательства и результаты исследования

Исследование было проведено на 300 участниках, которые были случайным образом разделены на две группы. Одна группа употребляла добавки с витамином В6 или В12, в то время как другая группа принимала плацебо.

Участники, принимавшие витамин В6, ощутили значительное снижение уровня беспокойства. Визуальные тесты подтвердили увеличение уровня гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК), которая играет роль в блокировании нервных импульсов в мозге.

Перспективы и дальнейшие исследования

Филд подчеркнул, что исследование находится на ранней стадии, и влияние витамина В6 на беспокойство и депрессию нуждается в дополнительных исследованиях.

Тем не менее, он отметил, что подходы, основанные на питании и добавках, могут иметь значительные преимущества перед лекарственными препаратами, так как они обычно обладают меньшими побочными эффектами.

Кроме того, возможно, что комбинация добавки с витамином В6 и разговорной терапии, такой как когнитивно-поведенческая терапия, может усилить положительный эффект.

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