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Влияние жары на аппетит мужчин и женщин: Исследование израильских ученых

Здоровье

Летний период характеризуется не только потрясающими солнечными днями, но и особенностями в поведении людей, особенно мужчин.

Влияние жары на аппетит мужчин и женщин: Исследование израильских ученых
Фото: "Sun & clouds" by Rhys A. is licensed under CC BY 2.0.

Исследование, проведенное израильскими учеными, позволяет понять, почему мужчины хотят есть больше в жаркое время года.

Повышение уровня грелина и прирост калорий

Солнечная погода влияет на мужчин особенно интенсивно. В это время уровень грелина, который часто называют "гормоном голода", заметно повышается.

Это воздействие заставляет мужчин увеличивать потребление пищи на дополнительные 300 калорий в день. Такой эффект особенно ярко проявляется в летние месяцы, когда ультрафиолетовые лучи наиболее активны.

Активность и контроль веса

Для тех, кто следит за своим весом, летний период представляет определенные вызовы. Это время требует более активного образа жизни, чтобы не допустить набора лишних килограммов. Мужчины, которые стремятся поддерживать оптимальный вес, должны быть особенно бдительными в этот период.

Женщины и влияние высоких температур

В отличие от мужчин, высокая температура воздуха не оказывает такого сильного влияния на женщин. Это связано с действием женского полового гормона — эстрогена.

Эстроген выполняет важную функцию в регулировании аппетита. Он предотвращает у женщин тот самый прирост уровня грелина, который наблюдается у мужчин под воздействием солнечных лучей. Такое свойство эстрогена позволяет женщинам более успешно справляться с искушениями и поддерживать стабильное питание.

Результаты исследования и выводы

Исследование, проведенное на базе Тель-Авивского университета с участием 3 000 добровольцев, пролило свет на различия в аппетите между мужчинами и женщинами в зависимости от времени года.

Аппетит мужчин и женщин в сравнении

В летние месяцы мужчины потребляли в среднем 2 188 калорий в день, в то время как осенью и зимой этот показатель снижался до 1 875 калорий в день.

Это разница в 313 калорий, что соответствует средней порции картофеля фри из известной сети ресторанов быстрого питания. Женщины же не проявляли такой явной зависимости аппетита от сезонных изменений.

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Как хорошо чувствовать себя в жару?
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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