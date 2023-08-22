В вейпах хотят запретить использовать ароматизаторы, подсластители и вкусовые добавки

1:28 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил, что его ведомством был разработан и направлен в правительство на согласование проект, касающийся запрета ароматических добавок и подсластителей в вейпах.

Фото: "Vaping Sign" by JeepersMedia is licensed under CC BY 2.0.

По наблюдению депутата, принятый с 1 июня запрет, касающийся продажи вейпов, продавцами не соблюдается, эти товары продаются молодёжи и детям так же, как и раньше, буквально "на каждом углу". А проверки, проводимые соответствующими ведомствами, ведутся очень медленно.

Именно поэтому комитет по молодёжной политике решил, как можно снизить тягу к вейпам у подрастающего поколения — из их состава нужно исключить все ароматизаторы, пищевые добавки, создающие иллюзию отсутствия вреда и делающие этот товар привлекательным для потребителя.

"Мы прекрасно понимаем, что запах жвачки или конфет — всего лишь обманка, позволяющая производителям подсадить на никотин детей и молодежь. А курить безвкусные вейпы нет никакого резона, значит их производство и продажа сойдет на нет", — написал Метелев в своём Telegram-канале.

Депутат добавил, что документ, разработанный Минздравом РФ вместе с экспертами, вступит в силу с 1 марта 2024 года, хотя, по его мнению, желательно сделать это раньше.

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