Врач-психотерапевт Алексей Вилков объяснил, что может помочь остановить развитие Альцгеймера.
Вилков отметил, что Альцгеймер не поддаётся полному излечению. Не дать болезни победить окончательно, по словам медика, поможет только приём препаратов, тормозящих необратимые процессы в мозге.
Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты могут защитить от болезни Альцгеймера.
Психотерапевт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, как можно остановить скорость развития заболевания.
Вилков порекомендавал когнитивные тренировки, которые подразумевают речевую работу, развитие воображения и внимательности. Полезны, по словам врача, упражнения для мозга (чтение, вычисление, стихи). Поспособствует борьбе с болезнью и соблюдение распорядка дня.
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