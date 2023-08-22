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Врач-психотерапевт назвал 3 способа борьбы с болезнью Альцгеймера

0:55
Здоровье

Врач-психотерапевт Алексей Вилков объяснил, что может помочь остановить развитие Альцгеймера.

Врач-психотерапевт назвал 3 способа борьбы с болезнью Альцгеймера
Фото: "Grandfather" by ☺ Lee J Haywood is licensed under CC BY-SA 2.0.

Вилков отметил, что Альцгеймер не поддаётся полному излечению. Не дать болезни победить окончательно, по словам медика, поможет только приём препаратов, тормозящих необратимые процессы в мозге.

Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты могут защитить от болезни Альцгеймера.

Психотерапевт в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, как можно остановить скорость развития заболевания.

Вилков порекомендавал когнитивные тренировки, которые подразумевают речевую работу, развитие воображения и внимательности. Полезны, по словам врача, упражнения для мозга (чтение, вычисление, стихи). Поспособствует борьбе с болезнью и соблюдение распорядка дня.

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Болезнь Альцгеймера - что это такое и кто болеет
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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