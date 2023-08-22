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Рисовая диета от диетолога Павловой: Быстрое похудение на питательной крупе

2:21
Здоровье

Секреты здорового похудения среди разнообразных диет и методов постоянно обсуждаются. Однако мало кто знает, что даже углеводные продукты, такие как рис, могут стать вашими союзниками в борьбе за стройность и хорошее самочувствие.

Рисовая диета от диетолога Павловой: Быстрое похудение на питательной крупе
Фото: "Basmati Rice" by cookbookman17 is licensed under CC BY 2.0.

В этой статье мы расскажем о том, как коричневый и дикий рис, входящие в группу диетических круп с низким гликемическим индексом, могут помочь вам достичь желаемой формы без вреда для здоровья.

Известный врач-диетолог и эндокринолог Ольга Павлова поделилась своим опытом и знаниями о важности правильного питания.

Она утверждает, что не стоит исключать рис из своего рациона, особенно если речь идет о коричневом и диком рисе. Почему именно эти виды?

Почему выбор именно коричневого и дикого риса?

Ответ прост: они принадлежат к категории круп с низким гликемическим индексом. В отличие от обычного белого риса, коричневый и дикий рис не вызывают резкий скачок уровня сахара в крови.

Преимущества коричневого и дикого риса

Одним из главных преимуществ этих видов риса является их низкий гликемический индекс. Это означает, что после их употребления уровень сахара в крови повышается постепенно и стабильно. Такой подход способствует поддержанию чувства сытости на длительный период времени, что особенно важно при стремлении к похудению.

Здоровое похудение с учетом питательности

Ольга Павлова рекомендует употреблять рис разумно, чтобы достичь максимальной пользы для организма и достойных результатов в борьбе с лишним весом. Она не советует ограничиваться употреблением риса в чистом виде, так как это может привести к быстрому возвращению голода из-за высокого содержания углеводов.

Для достижения наилучших результатов следует сбалансировать рацион. Например, на завтрак можно употребить порцию риса, сопровождая его яйцом и свежим овощным салатом.

Обед может включать в себя порцию риса, овощной салат и нежный белок рыбы или курицы. Важно помнить, что многообразие питательных элементов в блюдах позволит организму чувствовать себя насыщенным и полным энергии.

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Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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