Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Акушер-гинеколог Волкова рассказала о раннем облысении у женщин
Scientific Reports: Ученые обнаружили образцы ДНК в кирпиче возрастом около 3000 лет
В Индии маньяка выпустили из тюрьмы на 3 месяца, чтобы он нашёл жениха для дочери
Учителя Литвы планируют провести предупредительную забастовку 15 сентября
Удар в печень: Дмитрий Монахов рассказал о полезных и вредных продуктах
Психотерапевт Мастерсон назвала скрыте признаки развода
Цены на бензин в Италии достигли рекордного значения с июля 2022 года
Телеведущая Ляйсан Утяшева вспомнила свой уход с концерта Воли из-за непристойной шутки
В Питере задержан руководитель компании, занимавшейся организацией подземных экскурсий

Терапевт Кондрахин: икота не должна продолжаться более 30 минут

1:32
Здоровье

Терапевт Андрей Кондрахин подчеркнул, что продолжительная икота может служить потенциальным показателем основных проблем со здоровьем, включая такие состояния, как мозговой инсульт. Хотя икота часто связана с попаданием воздуха в желудочно-кишечный тракт из-за поспешного приема пищи, разговоров во время еды или переедания, Кондрахин предостерег от игнорирования постоянной икоты. По его словам, обычный приступ икоты не должен длиться более 20-30 минут.

Терапевт Кондрахин: икота не должна продолжаться более 30 минут
Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Кондрахин подчеркнул, что если икота сохраняется в течение необычно длительного периода, это может быть тревожным признаком, потенциально указывающим на серьезные состояния, такие как инсульт. Он посоветовал обратиться за медицинской помощью и пройти компьютерную томографию головного мозга, если икота сохраняется в течение нескольких часов.

Кроме того, икота также может быть результатом проблем с пищеварительным трактом, таких как язва желудка или холецистит. Кондрахин предположил, что родителям следует внимательно следить за икотой своих детей, поскольку продолжительная икота у детей может сигнализировать о случайном проглатывании какого-либо предмета.

Таким образом, продолжительность и постоянство икоты не следует упускать из виду, поскольку они могут свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем, начиная от простых проблем с пищеварением и заканчивая более серьезными состояниями, такими как инсульты.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ИЗБАВЬСЯ ОТ ИКОТЫ ВСЕГО ЗА 30 СЕКУНД!!!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
Популярное
Военные, депутаты и разведка - честно о перспективах мобилизации-2023

Будет ли осенью 25 сентября мобилизация на фронт и откуда взялись слухи про вторую волну мобилизации в 2023 - честно разобрались военные, депутаты и разведчики.

Мобилизация-2023: возьмем ли Киев и Одессу без нового призыва на фронт
В Москве в ногу девочки воткнулся шприц, торчащий из сиденья автомобиля
Школьница не заметила шприц в сиденье автомобиля, и он воткнулся в её ногу
В Асбесте нашли детей в квартире с мертвыми родителями
Пообещал и погиб: наёмник ВСУ из США хотел рассказать отцу о миссии, которую "боялись выполнять"
Для контригры РФ против Запада Пригожин уже находится в Сахеле Любовь Степушова В конгрессе США выступили против помощи Киеву. В чём причина? Петр Ермилин Для больших и маленьких: "Роскосмос" испытывает мощнейшие в мире двигатели для ракет и спутников Анастасия Жукова
Стало ясно, зачем Путин посещал штаб СВО - ВС РФ ударили на Купянск
Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
МИД Британии запретил чиновникам называть Россию враждебным государством
Последние материалы
ЦБ и ФАС призывают банки раскрывать все условия кешбэка
Балерина Анастасия Волочкова выразила поддержку Киркорову в непростой ситуации
В Египте два человека заразились новым штаммом коронавируса
Конор Макгрегор заявил о своём новом бое
Цена газа в Европе на бирже превысила $500 за 1 тыс. куб. м.
Терапевт Кондрахин: икота не должна продолжаться более 30 минут
Производство стали в России выросло на 5,8% в июле
Минобрнауки предлагает отмечать День психолога в России 22 ноября
Врач Степанов рассказал о последствиях накопления накипи в чайнике
Шотландия оказалась лидером по смертности от наркотиков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников