Терапевт Кондрахин: икота не должна продолжаться более 30 минут

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт Андрей Кондрахин подчеркнул, что продолжительная икота может служить потенциальным показателем основных проблем со здоровьем, включая такие состояния, как мозговой инсульт. Хотя икота часто связана с попаданием воздуха в желудочно-кишечный тракт из-за поспешного приема пищи, разговоров во время еды или переедания, Кондрахин предостерег от игнорирования постоянной икоты. По его словам, обычный приступ икоты не должен длиться более 20-30 минут.

Фото: "Doctor greating patient" by hang_in_there is licensed under CC BY 2.0.

Кондрахин подчеркнул, что если икота сохраняется в течение необычно длительного периода, это может быть тревожным признаком, потенциально указывающим на серьезные состояния, такие как инсульт. Он посоветовал обратиться за медицинской помощью и пройти компьютерную томографию головного мозга, если икота сохраняется в течение нескольких часов.

Кроме того, икота также может быть результатом проблем с пищеварительным трактом, таких как язва желудка или холецистит. Кондрахин предположил, что родителям следует внимательно следить за икотой своих детей, поскольку продолжительная икота у детей может сигнализировать о случайном проглатывании какого-либо предмета.

Таким образом, продолжительность и постоянство икоты не следует упускать из виду, поскольку они могут свидетельствовать о различных проблемах со здоровьем, начиная от простых проблем с пищеварением и заканчивая более серьезными состояниями, такими как инсульты.

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