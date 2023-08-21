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Нутрициолог: куриное мясо надо включать в ежедневный рацион

1:58
Здоровье

Куриное мясо — это универсальный продукт, отличный источник чистого белка, а также из него можно приготовить самые изысканные и необычные блюда. Мясо курицы можно включить в ежедневный рацион благодаря его относительно низкой стоимости и нейтральности вкуса. В продукте практически отсутствуют углеводы, мало калорий, при этом большое содержание витаминов А, группы В, С и Е, отмечает нутрициолог Анастасия Костомаха.

Нутрициолог: куриное мясо надо включать в ежедневный рацион
Фото: https://www.eatingwell.com/article/15522/how-to-cut-up-a-whole-chicken/

"Куриное мясо — одно из самых диетических и полезных. В нём содержится фосфор для роста костей и мышц, ниацин, который замедляет старение, и селен с противораковыми свойствами! Если мы будем дотошно разбираться с ценностью каждой части тушки курицы, то победителем во всех показателях, конечно же, окажется филе: минимум калорий и максимум белка.

А вот самые вкусные и потому популярные в мире фастфуда куриные ножки останутся на последнем месте! Усугубляют эти показатели еще и самые популярные варианты приготовления ножек: панировка, фритюр в масле, обилие соли и специй, а также подача с калорийными соусами", — отмечает нутрициолог.

Врачи-гастроэнтерологи очень часто назначают филе грудки для своих пациентов с острыми состояниями (к примеру, раздражение ЖКТ). Будущим мамам, а также женщинам на ранних сроках беременности гинекологи советуют употреблять курицу на ежедневной основе, чтобы получать нужную дозу фолиевой кислоты. Для мужчин куриное мясо также важно добавлять в ежедневный рацион для улучшения качества спермы.

"Если хотите чувствовать себя более счастливым на гормональном уровне, употребляйте куриное мясо! Этот продукт влияет на повышение уровня серотонина (гормон хорошего настроения)", — резюмирует эксперт.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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