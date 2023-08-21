Онколог Рязанова рассказала, может ли стресс привести к онкологии

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава центра психологической поддержки и коррекции Анна Рязанова поделилась своими мыслями о взаимосвязи стрессов и онкологических заболеваний, сообщает портал "Life.ru".

Фото: by Spirit-Fire is licensed under CC BY 2.0.

"Что представляет собой стрессовая ситуация? Это означает, что наше психическое состояние испытывает напряжение, беспокойство, ощущение угрозы или что-то подобное. Наш мозг приказывает нам срочно принять решение — сражаться или убегать, и в результате начинается цепочка биологических процессов в нашем организме: увеличивается выработка кортизола, адреналина и норадреналина, уровень сахара в крови, артериальное давление также поднимаются", — подчеркнула специалист.

Именно по этим причинам длительные и интенсивные переживания могут стать предпосылкой для развития онкологических заболеваний у человека.

Если вы осознаете, что что-то не так, стресс не утихает, и у вас нет возможности найти выход из этой ситуации — не стоит стесняться обращаться к профессионалам, чтобы разрядить ситуацию, преодолеть чувство изоляции и предотвратить возникновение онкологии.

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