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Пять первичных симптомов сахарного диабета, которые можно заметить при посещении туалета

2:43
Здоровье

Сахарный диабет 2 типа быстро приобретает масштабы эпидемии. Его коварная природа заключается в том, что он имеет тенденцию оставаться бессимптомным в течение длительного периода, незаметно нанося ущерб организму и накапливая негативные последствия. Выявить серьезные проблемы со здоровьем, включая диабет, можно, обратив внимание на изменения в моче или кале, как подчеркнул медицинский директор Pall Mall Medical Чун Тан.

Пять первичных симптомов сахарного диабета, которые можно заметить при посещении туалета
Фото: "Health, Doctor and Legal Issues" by weiss_paarz_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Частое мочеиспускание (полиурия): Одним из наиболее распространенных признаков диабета является частое мочеиспускание. Повышенный уровень глюкозы в крови заставляет почки работать сверхурочно, выводя избыток сахара из кровотока. Это приводит к увеличению выработки мочи, в результате чего люди с диабетом испытывают более частые походы в туалет.

Проблемы с мочеиспусканием (недержание мочи): Диабет может привести к повреждению нервов. Когда поражаются нервы, контролирующие функцию мочевого пузыря, могут возникнуть трудности с инициированием или остановкой потока мочи, что приводит к неконтролируемой утечке мочи или недержанию мочи.

Запор или диарея: Колебания уровня сахара в крови могут повлиять на работу желудочно-кишечного тракта, потенциально вызывая запор. Пациенты с сахарным диабетом также могут испытывать эпизоды диареи. Неконтролируемый диабет или определенные лекарства, используемые для его лечения, могут способствовать желудочно-кишечным расстройствам и диарее.

Геморрой: Частые или напряженные испражнения могут способствовать развитию или усугублению геморроидальных узлов.

Запах мочи: Неконтролируемый или недиагностированный диабет может привести к серьезному состоянию, известному как диабетический кетоацидоз. Это происходит, когда организм начинает расщеплять жиры для получения энергии из-за недостатка инсулина. Следовательно, кетоны (химические соединения, образующиеся в процессе метаболизма жиров) накапливаются в кровотоке и могут выводиться с мочой.

Классические симптомы сахарного диабета 2 типа: постоянная жажда, частое мочеиспускание, глубокая усталость, медленное заживление порезов, царапин, ран, ощущение покалывания в ногах, ухудшение зрения

Эти симптомы в совокупности подчеркивают важность раннего распознавания диабета и лечения его, поскольку это может иметь далеко идущие последствия для общего состояния здоровья и благополучия человека.

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Первые симптомы сахарного диабета
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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