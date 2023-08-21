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Nature Metabolism назвал холодный душ хорошим способом снизить вес

2:07
Здоровье

Актуальные исследования всегда приносят новые перспективы в нашем стремлении к здоровью и хорошему самочувствию.

Nature Metabolism назвал холодный душ хорошим способом снизить вес
Фото: "Water Splash" by steve.garner32 is licensed under CC BY 2.0.

Недавнее исследование, проведенное американскими учеными и опубликованное в журнале Nature Metabolism, обнаружило интересную связь между холодным душем и борьбой с лишним весом.

Холодный душ и энергия

Среди положительных эффектов холодного душа, таких как повышение энергии и улучшение настроения, ученые обнаружили еще один интересный аспект. Недавние исследования показали, что холодный душ при температуре около 4°C может активизировать обмен веществ в организме.

Эксперимент на мышах

Для более детального понимания влияния холодного душа на организм с избыточным весом, ученые провели эксперимент на мышах.

Мышей подразделяли на две группы: одни получали высококалорийную западную диету с избыточным содержанием жиров, а другие — обычную диету.

Воздействие холода

Часть мышей с избыточным весом была подвергнута воздействию температуры около 4°C, в то время как другие оставались в комфортных условиях.

Интересно, что грызуны, подвергнутые воздействию холода, показали заметное улучшение в обмене веществ и воспалительных процессах, связанных с ожирением.

Положительные результаты

Результаты исследования были впечатляющими. Ученые обнаружили, что воздействие холода способствовало снижению уровня воспаления, вызванного ожирением, и улучшению использования глюкозы в крови. Это также привело к снижению уровня сахара в крови.

Выводы

Исследование американских ученых подтверждает, что холодный душ может играть положительную роль в борьбе с чрезмерным весом.  Воздействие холода способствует снижению воспаления, улучшению обмена веществ и уровня энергии в организме.

Эти выводы могут стать важным шагом в направлении разработки новых подходов к управлению весом и поддержанию общего здоровья.

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Как изменится ваше тело, если месяц принимать холодный душ
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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