Диетолог Наталья Зубарева рассказала, как избежать набора веса летом

2:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Летом, несмотря на множество доступных овощей и фруктов, многие россияне сталкиваются с проблемой лишних килограммов.

Фото: "Young and Fat" by Tobyotter is licensed under CC BY 2.0.

Одной из главных причин этого набора веса является потребление сладких напитков, которые не только не утоляют жажду, но и добавляют лишние калории. Наталья Зубарева, известный врач-диетолог, блогер и основатель клиники превентивной медицины, рассказывает о влиянии питания и привычек на наше здоровье.

Отказ от калорийных напитков

С большим сожалением констатируется, что многие предпочитают холодные газированные напитки, сладкие лимонады и даже алкоголь к простой воде. Печальная реальность заключается в том, что эти напитки содержат сотни лишних калорий и никакой полезности для организма.

Они не только не помогают утолить жажду, но и способствуют набору веса. Важно осознать, что вода остается самым лучшим источником увлажнения для организма, особенно в жаркое время года.

Вредные ягоды и заблуждения

Вторая причина набора веса летом — это слишком активное употребление ягод с высоким содержанием сахара. Эти ягоды, кажется, невинные, но они могут значительно увеличить калорийность вашей дневной диеты.

Часто считается, что фрукты и ягоды полезны, но важно учитывать их содержание сахара и употреблять их с умом. Вместо употребления большого количества ягод, стоит давать предпочтение овощам и белковым продуктам, которые поддерживают чувство сытости и способствуют управлению весом.

Здоровое питание на пикниках и прогулках

Частые пикники и барбекю — обычная часть летнего отдыха. Однако, часто на таких мероприятиях у нас в рационе преобладают калорийные блюда: мороженое, чипсы, сладкие напитки.

Помимо того, что эти продукты добавляют лишние калории, они также могут снизить уровень нашей активности и влиять на нашу физическую форму. При планировании таких мероприятий стоит заранее подумать о здоровых альтернативах: свежие овощи и фрукты, нежирные белковые продукты и вода.

Важность физической активности

Помимо правильного питания, активный образ жизни играет огромную роль в поддержании здоровья и предотвращении набора веса. Регулярные занятия спортом способствуют сжиганию лишних калорий и поддержанию мышечной массы.

Отказ от физической активности летом, например, из-за длительных перерывов или отеков, может привести к замедлению обмена веществ и набору лишнего веса.

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